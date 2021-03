AMIRA HASS – UN COLONO ISRAELIANO HA VIOLATO LA PROPRIETÀ DI UN COLTIVATORE PALESTINESE AGGREDENDOLO E PROVOCANDOGLI CINQUE FRATTURE ALLA TESTA

Quest’anno Said Awwad ha presentato tre denunce per violazioni della sua proprietà, ma la polizia gli chiede di “portare le prove”. Quando ha cercato di fotografare un’intrusione, uomini mascherati del vicino avamposto hanno aggredito lui, sua moglie e i loro figli di età compresa tra 1 e 15 anni.

Amira Hass è corrispondente di Haaretz per i territori occupati. Nata a Gerusalemme nel 1956, Amira Hass è entrata a far parte di Haaretz nel 1989, e ricopre la sua posizione attuale dal 1993. In qualità di corrispondente per i territori, ha vissuto tre anni a Gaza, esperienza che ha ispirato il suo acclamato libro “Bere il mare di Gaza”. Dal 1997 vive nella città di Ramallah in Cisgiordania. Amira Hass è anche autrice di altri due libri, entrambi i quali sono raccolte dei suoi articoli.