AMIRA HASS // UN RICERCATORE DELL’ONG B’TSELEM INTERROGATO E INTIMIDITO DAL SERVIZIO DI SICUREZZA SHIN BET

Nasser Nawaj’ah, un ricercatore sul campo per B’Tselem, è stato “avvisato” dai funzionari dello Shin Bet che stava “creando problemi e minacciando l’esercito”.

Il coordinatore del Servizio di Sicurezza, che si è identificato come il capitano Eid, ha detto al ricercatore, Nasser Nawaj’ah, che stava “creando problemi e minacciando l’esercito”. Il capitano Eid ha menzionato a questo proposito l’episodio che ha coinvolto Harun Abu Aram del villaggio al-Rakiz, che giace paralizzato in ospedale dopo che un soldato gli ha sparato al collo perché ha cercato di impedire all’esercito di sequestrare il generatore di un vicino.

Amira Hass è corrispondente di Haaretz per i territori occupati. Nata a Gerusalemme nel 1956, Amira Hass è entrata a far parte di Haaretz nel 1989, e ricopre la sua posizione attuale dal 1993. In qualità di corrispondente per i territori, ha vissuto tre anni a Gaza, esperienza che ha ispirato il suo acclamato libro “Bere il mare di Gaza”. Dal 1997 vive nella città di Ramallah in Cisgiordania. Amira Hass è anche autrice di altri due libri, entrambi i quali sono raccolte dei suoi articoli.