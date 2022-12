L’amore sotto occupazione

Articolo pubblicato su Mondoweiss e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

un cortometraggio di Mondoweiss e della Campagna statunitense per i diritti dei palestinesi su una coppia fittizia di palestinesi e stranieri che compie il prossimo grande passo nella loro relazione, e poi continuate a leggere per scoprire come le norme israeliane sull'apartheid influenzano i palestinesi, i loro partner e le loro famiglie.

Nell’ottobre 2022 è entrata in vigore una nuova serie di norme israeliane che limitano fortemente la possibilità di decine di migliaia di stranieri e di palestinesi con passaporto straniero di entrare e risiedere nella Cisgiordania occupata.

La “Procedura per l’ingresso e la residenza degli stranieri nell’area di Giudea e Samaria” è entrata in vigore il 20 ottobre e, in 90 pagine, stabilisce una serie draconiana di regole e restrizioni che si applicano solo agli stranieri che visitano la Cisgiordania allo scopo di incontrare palestinesi a qualsiasi titolo.

Scritte e applicate dal Coordinatore delle attività governative nei Territori (COGAT) di Israele, le norme si applicano agli stranieri che cercano di entrare in Cisgiordania per affari, istruzione, lavoro umanitario e persino per visitare la famiglia.

Il regolamento sottopone queste categorie di stranieri a un maggiore controllo da parte dei funzionari israeliani, li esclude dalla possibilità di ricevere una moltitudine di visti e permessi e dà a Israele il potere ultimo di approvare o negare il loro ingresso nel territorio.

Tra le centinaia di migliaia di persone che saranno colpite da queste nuove regole, le più colpite sono i palestinesi e i loro cari: coloro che hanno coniugi o partner stranieri o familiari che vivono all’estero.

Le versioni precedenti del regolamento erano state criticate per alcune clausole riguardanti i palestinesi e le loro relazioni sentimentali. Una norma prevedeva che gli stranieri che avessero intrapreso una relazione con un palestinese in Cisgiordania avrebbero dovuto dichiararlo al governo israeliano entro 30 giorni dall’inizio della relazione, se volevano ottenere un visto o un’estensione del visto.

A seguito di pesanti reazioni, a settembre il COGAT ha rilasciato una versione finale riveduta del documento, che ha fatto marcia indietro su alcune delle regole più criticate. Ma l’essenza discriminatoria dei regolamenti e molte delle restrizioni draconiane originarie sono rimaste in vigore.

In base alle nuove procedure, le categorie di stranieri che potranno ricevere un visto di visita per entrare in Cisgiordania si sono ridotte drasticamente e il processo per ricevere un visto di visita o un permesso di soggiorno prolungato è diventato ancora più difficile.

Oltre a colpire gli studenti in visita, i professori universitari, gli uomini d’affari, i turisti, gli artisti, gli operatori umanitari e altri ancora, le nuove restrizioni avranno gli effetti più devastanti sulle famiglie palestinesi.

I visti turistici per visitare i familiari in Cisgiordania sono limitati ai coniugi e ai parenti “stretti”, il che significa che a nonni, nipoti, zii, suoceri e persino ai partner romantici con passaporto straniero o che vivono all’estero sarà negato l’ingresso, compresi coloro che sono nati nei Paesi Bassi.

I regolamenti stabiliscono anche una serie di regole severe che si applicano ai coniugi stranieri dei palestinesi, impedendo loro di ricevere visti a lungo termine a meno che non soddisfino un elenco di requisiti rigorosi stabiliti dalle autorità israeliane.

Per coloro che non sono ancora sposati con palestinesi, ma sono coinvolti sentimentalmente, le nuove procedure stabiliscono che gli stranieri che hanno relazioni con palestinesi devono comunque informare le autorità israeliane della loro relazione se vogliono richiedere un visto d’ingresso o il rinnovo del visto.

In ultima analisi, tuttavia, le procedure stabiliscono che anche se i richiedenti soddisfano tutti i requisiti stabiliti dalle autorità israeliane, Israele non è obbligato ad approvare le loro richieste.

L’aspetto più rilevante della nuova normativa è che si applica solo agli stranieri che visitano i palestinesi in Cisgiordania. Non si applica alle centinaia di migliaia di coloni ebrei che vivono illegalmente nel territorio, ai loro coniugi, partner o familiari stranieri.

Gruppi per i diritti umani come Hamoked e Right To Enter Campaignt affermano che queste nuove restrizioni avranno effetti devastanti sulla vita familiare palestinese e contribuiranno a isolare ulteriormente la società palestinese dal mondo esterno.

Per saperne di più su come queste restrizioni hanno colpito le famiglie palestinesi reali, potete leggere queste testimonianze:

“Nuove regole obbligano i visitatori stranieri in Cisgiordania a dichiarare i legami sentimentali con i palestinesi”.

“A PAROLE LORO: le persone colpite parlano delle procedure di ingresso in Cisgiordania proposte dall’esercito israeliano”.

Se voi o la vostra famiglia siete interessati da queste nuove norme, potete compilare questo questionario confidenziale di Hamoked, che aiuta l'organizzazione a monitorare gli effetti delle nuove norme. Se vi è stato negato l'ingresso in Cisgiordania, potete seguire questi passi sul sito web di Right to Enter per segnalare il vostro caso.

Per ulteriori aggiornamenti su queste procedure e sugli effetti che avranno sulle famiglie palestinesi, seguite Mondoweiss e la Campagna statunitense per i diritti dei palestinesi.

Condividete il film e questa pagina di risorse con i sostenitori, sia di persona che online. Potete ospitare una proiezione del film nel vostro gruppo locale di solidarietà con la Palestina, in un gruppo di studenti, in una comunità religiosa o in un altro spazio di attivismo/educazione. Discutete del film e usatelo per mobilitare la vostra base per combattere il razzismo e l’oppressione anti-palestinese.