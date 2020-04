ANCHE QUESTA MATTINA DISTRUZIONE TERRE TRA SPARI…

GAZA – Diversi bulldozer israeliani, giovedì mattina, si sono infiltrati in una zona di confine agricola all’interno della Striscia di Gaza, in mezzo a sporadici spari.

Secondo fonti locali, i bulldozer provenivano da una postazione militare dietro il recinto di confine nella parte orientale della città di Gaza e avanzarono per decine di metri in un’area agricola nella zona orientale del quartiere di al-Zeitoun.

Durante l’in cursione, i bulldozer hanno iniziato a rastrellare terreni e fare cumuli di terra nella zona, mentre le forze di occupazione israeliane hanno aperto casualmente il fuoco per tenere gli agricoltori lontano dalle loro terre.

Le aree di confine orientale di Gaza sono ripetutamente esposte a incursioni militari israeliane e attacchi di spari, il che impedisce a centinaia di agricoltori di lavorare le loro terre vicino alla barriera di sicurezza.