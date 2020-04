ANCORA NETANYAHU A COLPI DI VIRUS ED E’ IL «GOVERNO EMERGENZA NAZIONALE»

Remocontro 21 Aprile 2020

Appena qualche settimana fa il capo di Blu Bianco ripeteva che non avrebbe mai governato assieme a Netanyahu, che definiva una «minaccia la democrazia» da allontanare ad ogni costo dal potere perché incriminato per corruzione, frode e abuso di ufficio.

Appena qualche settimana fa il capo di Blu Bianco ripeteva che non avrebbe mai governato assieme a Netanyahu, che definiva una «minaccia la democrazia» da allontanare ad ogni costo dal potere perché incriminato per corruzione, frode e abuso di ufficio.