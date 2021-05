tratto da: https://www.globalist.it/world/2021/05/09/ancora-violenze-a-gerusalemme-90-palestinesi-feriti-negli-scontri-con-la-polizia-2080031.html

Le proteste dopo lo sfratto di famiglie palestinesi nel quartiere di Sheikh Jarrah dopo la pronuncia della Corte suprema in favore degli ebrei israeliani in un controverso caso di proprietà terriera.

Scontri a Gerusalemme

9 maggio 2021

La violenza e gli scontri non si fermano: almeno 90 palestinesi sono rimasti feriti nella seconda notte di scontri con la polizia israeliana a Gerusalemme, secondo la Mezzaluna Rossa palestinese. Le proteste si sono accese dopo lo sfratto di alcune famiglie palestinesi nel quartiere di Sheikh Jarrah, vicino alla Città Vecchia di Gerusalemme, sulla base della pronuncia della Corte suprema di Israele in favore degli ebrei israeliani in un controverso caso di proprietà terriera.

Tutti i feriti sono palestinesi e la maggior parte è stata ferita da proiettili di gomma o granate assordanti, ha riferito la Mezzaluna Rossa. Almeno 16 dei 90 feriti sono stati portati in ospedale. Venerdì sera invece circa 205 persone – sempre secondo la Mezzaluna Rossa – erano rimaste ferite presso la moschea di Al Aqsa a Gerusalemme, quando la polizia israeliana in tenuta antisommossa si è scontrata con i palestinesi dopo le preghiere serali.