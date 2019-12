Anno nero del Brasile di Bolsonaro, diritti umani e territori devastati

tratto da: REMOCONTRO

2019 anno nero del Brasile col nero Bolsonaro presidente. Aumento delle diseguaglianze, negazionismo climatico e mano libera alle violenze della polizia mentre ‘l’Amazzonia è mia e la gestisco io’ .

Se la prima misura varata dall’ex capitano aveva riguardato il taglio del salario minimo a milioni di lavoratori, l’ultimo atto si è compiuto a metà dicembre alla Conferenza sul clima di Madrid. Nella capitale spagnola il presidente brasiliano si è posto alla testa di quella ‘coalizione fossile’ che non vuole fissare regole per una cooperazione climatica, e l’Amazzonia è stata utilizzata come arma di ricatto nei confronti degli organismi internazionali e dei paesi che perseguono gli obiettivi fissati dagli accordi di Parigi

pur con tutto il discredito che lo circonda, è favorito dalla stretta alleanza con Trump con cui condivide una visione ultraliberista condita di sovranismo in campo economico e una posizione negazionista in campo ambientale

L’Amazzonia non è patrimonio dell’umanità, e nemmeno il polmone del mondo. Tutte frottole

L’Amazzonia non è del mondo ma nostra e gli indios non sono rappresentati da quei pochi soggetti ‘manipolati dai governi stranieri’ nella guerra per far avanzare i propri interessi sulla foresta