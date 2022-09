Annunciato il verdetto nel caso di Farah Maraqa contro DW: vittoria, ma si attende una rivendicazione

Articolo pubblicato originariamente su The Left Berlin e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

“Il giudice ha chiesto se Farah avesse capito di aver vinto”, ha ricordato un testimone oculare del processo di Maraqa. Il reintegro di Farah sarà seguito dalla riabilitazione reputazionale che merita?

Questa settimana ha segnato un’altra importante pietra miliare nel caso in corso di Farah Maraqa contro l’emittente internazionale tedesca Deutsche Welle (DW). Fatah è una dei 7 giornalisti arabi licenziati da DW sulla base di accuse di antisemitismo. A differenza del clima del precedente processo di luglio, l’aula era notevolmente vuota. In Germania, non è usuale che le parti siano fisicamente presenti all’annuncio del verdetto. Tuttavia, Farah si è rifiutata di rimanere a casa ad aspettare passivamente le notizie sul caso che ha consumato la sua vita per mesi.

Quando la corte si è aggiornata il 20 luglio, il giudice ha dichiarato di aspettarsi che Farah e DW presentassero una dichiarazione congiunta prima del 2 settembre. Questa dichiarazione congiunta avrebbe dovuto mettere le cose in chiaro, affrontando le accuse di antisemitismo mosse da DW. Sfortunatamente, tale dichiarazione non è stata prodotta a causa della chiara mancanza di interesse da parte di DW nel raggiungere un qualsiasi tipo di dichiarazione congiunta.

Secondo l’avvocato di Farah, il dottor Hauke Rinsdorf, l’avvocato di DW ha negato di aver mai accettato la dichiarazione congiunta. Nelle scorse settimane, l’avvocato di Farah ha presentato una bozza di dichiarazione congiunta, avviando le azioni patrocinate dal tribunale per iniziare a riparare il danno alla reputazione causato da DW. Ma DW non ha prodotto altro che silenzio.

Alice Garcia, responsabile dell’advocacy e della comunicazione del Centro europeo di sostegno legale, ha rilasciato una dichiarazione: “L’assenza di risposta da parte di DW alla dichiarazione congiunta proposta da Farah come soluzione è indicativa della loro riluttanza a collaborare e a riconoscere i propri errori, anche dopo essere stati citati in giudizio”. Il nuovo Codice di condotta di DW – che tra le altre cose invita a sostenere Israele – è un’altra indicazione di questa direzione: non hanno messo in discussione le loro pratiche o posizioni”.

Gli ultimi mesi estivi hanno offerto diversi momenti di festa per un gruppo di 7 giornalisti arabi licenziati da DW a febbraio sulla base di pretestuose affermazioni di antisemitismo. Questa settimana, due delle giornaliste, Farah Maraqa e Maram Salem, hanno ottenuto importanti vittorie in relazione all’epurazione politica. Un terzo caso è stato risolto in via extragiudiziale, mentre gli altri sono ancora in sospeso.

Codice di condotta

Tra le sconfitte in tribunale, DW è riuscita di recente a trovare il tempo per inventare una vistosa aggiunta maccartista al suo Codice di condotta obbligatorio, che deve essere firmato dagli oltre 4.000 dipendenti di oltre 140 nazionalità. Il nuovo e migliorato Codice di condotta di DW rivela ulteriormente la loro innegabile fedeltà istituzionale allo Stato di Israele, un governo straniero ampiamente considerato come praticante l’apartheid e le sistematiche violazioni dei diritti umani.

Ali Abunimah, scrivendo su The Electronic Intifada, approfondisce questo sviluppo profondamente preoccupante: “Nonostante le sconfitte in tribunale, ci sono pochi segni che Deutsche Welle stia facendo marcia indietro rispetto alle sue politiche istituzionalizzate anti-palestinesi”. E continua: “Non si possono sostenere “libertà, democrazia e diritti umani” da un lato e, dall’altro, sostenere l’ideologia razzista dello Stato di Israele, il sionismo”.

Come sottolinea Hebh Jamal nella rivista +972, “per molti versi, l’emittente sta semplicemente seguendo l’esempio del governo tedesco. Il giro di vite sulle critiche a Israele in Germania si è intensificato notevolmente da quando il Bundestag ha adottato la controversa definizione di antisemitismo, che confonde le critiche a Israele con l’antisemitismo, proposta dall’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) nel 2017”.

Il Codice di condotta aggiornato dichiara: “Libertà, democrazia e diritti umani sono pietre miliari del nostro messaggio e profilo giornalistico e di sviluppo. … Sosteniamo i valori della libertà e, ovunque ci troviamo, prendiamo posizioni indipendenti e chiare, soprattutto contro ogni tipo di discriminazione, compresi sessismo, razzismo e antisemitismo”. Pur fingendo di dare priorità all’antirazzismo, il documento afferma anche che: “A causa della storia della Germania, abbiamo un obbligo speciale nei confronti di Israele. … La responsabilità storica della Germania per l’Olocausto è anche un motivo per cui sosteniamo il diritto all’esistenza di Israele”.

Un freelance che lavora per DW ha rilasciato una dichiarazione anonima a The Left Berlin in merito ai recenti aggiornamenti del Codice di condotta dei dipendenti di DW: “Ho sentito immediatamente che si trattava di un’invasione della privacy. In qualità di giornalisti, si suppone che dobbiamo mantenere il più possibile la ‘neutralità’ e l”obiettività’, quindi capisco – in una certa misura – che non si possa fare politica in modo esplicito. Non credo che questo comprometta il lavoro, ma ci si espone alla critica di essere di parte. Ma il modo in cui è stato formulato il Codice di Condotta è stato esplicitamente quello di dire che siamo rappresentanti di DW nella nostra vita privata, il che è molto inappropriato da quello che vedo, soprattutto perché l’intera ragione per il cambiamento del Codice di Condotta (il processo di Farah) è completamente ostacolata. Trovo che i termini del nuovo Codice di Condotta siano un’invasione della mia capacità di vivere una vita privata lontano da DW, ad essere onesti”. Questo documento istituzionalizza e rende obbligatorio il sostegno a Israele, non solo in ambito professionale, ma anche nelle opinioni private dei dipendenti.

La rivendicazione

Lunedì Farah ha partecipato all’udienza, accompagnata dal compagno attivista Phil Butland. Nella piccola aula di tribunale erano presenti anche i rappresentanti assunti: il giudice, uno stagista legale e un annotatore legale. Era assente, invece, la rappresentanza di DW.

Quando il giudice ha annunciato il verdetto, ha spiegato che la motivazione legale sarebbe stata resa nota tra sei settimane. Secondo Farah, il verdetto del giudice è stato articolato con grande rispetto e sincerità, e ha apprezzato i suoi sforzi per ribadire ed elaborare in modo da comprendere chiaramente il significato della sua decisione.

Phil Butland ha descritto l’evento come una “vittoria completa”. “Il giudice è stato comprensivo nei confronti di Farah e ha persino citato il suo avvocato nel riassunto. Anche se ha potuto pronunciarsi solo su una singola cosa che Farah aveva detto quando lavorava per DW, sembrava chiaro che sapesse che non è un’antisemita e che Deutsche Welle non aveva motivo di licenziarla”. Il giudice si è persino spinto a chiederle esplicitamente se “aveva capito di aver vinto”, un comportamento contrario al protocollo tipico di casi come questo.

Il giudice ha dichiarato che Farah ha vinto la causa contro Deutsche Welle sulla base di diverse posizioni degne di nota che sono state ritenute illegali in base alla legge tedesca sul lavoro. In primo luogo, DW non ha rispettato i termini di licenziamento previsti dalla legge. A causa della natura politicamente forte di questo specifico licenziamento, DW ha impiegato due mesi interi per licenziare Farah invece delle due settimane previste dalla legge.

In secondo luogo, per quanto riguarda i contestatissimi scritti presumibilmente antisemiti, il tribunale ha scartato tutto ciò che è stato pubblicato prima dell’assunzione di Farah presso DW, in quanto non è stato considerato rilevante nel contesto del suo mandato come dipendente di DW. Ciò che è rimasto è un’unica dichiarazione rilasciata da Farah quando era una freelance per DW. In questa dichiarazione ha affermato che: “gli esperti israeliani stanno mettendo del veleno nella storia”. Il tribunale ha stabilito che questo commento non costituiva una giustificazione per il duro licenziamento subito da Farah.

La posizione del tribunale sul caso di Farah Maraqa contro Deutsche Welle ha consentito l’immediato reintegro del lavoro di Farah presso DW, che ha nuovamente diritto a ricevere lo stipendio e i benefit da DW. L’immediato reintegro nel posto di lavoro significa anche che Farah è tenuta a svolgere le sue mansioni in caso di richiesta.

Il tribunale ha stabilito che DW deve pagare tutte le spese legali, che ammontano a oltre 37.000 euro. Spese legali onerose come queste scoraggiano in genere i dipendenti dal chiedere giustizia contro grandi istituzioni come l’organizzazione mediatica Deutsche Welle, finanziata dallo Stato, che può permettersi procedimenti legali lunghi.

Una spiegazione completa della sentenza deve avvenire entro 3 settimane. Dopodiché, DW ha 6 settimane di tempo per appellarsi a questa sentenza, che la esenterebbe dalle spese legali. Se vincono l’appello. Ma questo richiederebbe che la corte superiore rovesciasse una decisione che ha giudicato Farah innocente per ogni singolo capo d’accusa.

E ora?

Non è chiaro se DW deciderà di appellarsi al verdetto. Farah e il suo avvocato attendono con ansia l’atteso rilascio di un lungo documento da parte del tribunale, previsto entro 3 settimane. Questo documento conterrà una revisione esaustiva del caso in questione che delinea la posizione legale della corte e l’interpretazione della legge nel caso di Farah. In base al rilascio di queste informazioni e a seconda delle specifiche motivazioni legali alla base della decisione del tribunale, potrebbero presentarsi ulteriori opportunità di appello o altre azioni legali per Farah e/o DW.

Al momento in cui scriviamo, non è ancora chiaro se il tribunale del lavoro concederà o meno a Farah qualsiasi mezzo di riabilitazione della reputazione, richiedendo a DW di rilasciare una dichiarazione che sconfessi le sue precedenti caratterizzazioni di Farah come antisemita. Nonostante il verdetto sia motivo di festeggiamenti, Farah e coloro che la sostengono desiderano che DW faccia pubblicamente chiarezza sulle sue accuse calunniose e metta le cose in chiaro.