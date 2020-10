tratto da: http://www.infopal.it/anp-chiede-a-organizzazioni-internazionali-di-impedire-demolizione-israeliana-di-scuola-palestinese/

Ramallah – PIC. L’ufficio del primo ministro dell’Autorità Palestinese (ANP) ha fatto appello a gruppi internazionali per i diritti umani affinché intervengano rapidamente per impedire ad Israele di demolire una scuola elementare palestinese costruita dai Paesi europei nella parte orientale di Ramallah. La scuola, che si trova nella comunità beduina di Ras at-Tin, nella parte orientale di Ramallah, è attualmente minacciata di demolizione dopo che l’amministrazione civile dell’esercito israeliano è riuscito a revocare un’ordinanza del tribunale che gli impediva di raderla al suolo, secondo quanto affermato in una dichiarazione rilasciata dall’ufficio del premier, giovedì. Secondo la dichiarazione, la demolizione vuole colpire gli sforzi dei Paesi donatori per costruire e fornire infrastrutture di servizio alla società palestinese. La scuola Ras at-Tin è stata costruita di recente con finanziamenti da Francia, Finlandia, Italia, Lussemburgo, Irlanda, Spagna, Gran Bretagna e Svezia e fornisce istruzione elementare (classi 1 a 6) per 50 bambini.

