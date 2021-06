ANP, l’Autorità Nazionale Palestinese ormai regime violento con Abu Mazen marionetta. Il Mossad e la Cia

tratto da: https://www.remocontro.it/2021/06/26/autorita-nazionale-palestinese-ormai-regime-violento-con-abu-mazen-marionetta-il-mossad-e-la-cia/

rem 26 Giugno 2021

Majid Faraj, capo del mukhabarat, il servizio di intelligence dell’Anp che coopera con la sicurezza israeliana (Shin Bet) in Cisgiordania, vanta anche una provata collaborazione con la Cia nello scacchiere mediorientale ed è stato ricevuto e nel quartiere generale di Langley con tutti gli onori per aver contribuito alla cattura del leader jihadista, super ricercato Usa, Abu Anas al-Libi. Da allora la Cia e l’Amministrazione Usa guardano a Majid Faraj come il futuro capo dell’Anp. Faraj fa parte di Fatah sin dall’adolescenza. Attivista di Shabiba, il movimento giovanile del partito, ha trascorso diversi anni nelle prigioni israeliane per la sua partecipazione alla prima Intifada ed era noto come un accanito “resistente” all’occupazione militare israeliana. La svolta è con la nascita dell’Anp nel 1994, quando Faraj decise che il suo posto era nel neonato servizio segreto palestinese. Per anni ha eseguito fedelmente, facendo un rapida carriera, gli ordini del suo potente comandante in Cisgiordania, Jibril Rajoub, travolto della seconda Intifada e costretto a lasciare l’incarico Nel 2009 Faraj è stato nominato capo dell’intelligence.