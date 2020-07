Anshel Pfeffer: PER I PALESTINESI, DA HEBRON A NABLUS, L’ANNESSIONE C’È GIÀ VIAGGIO NEI TERRITORI OCCUPATI

Anshel Pfeffer da Haaretz nella foto una strada di Betlemme Credit: Mahmoud Illean

Mentre il mondo trattiene il respiro in attesa di vedere cosa farà Netanyahu sull’annessione, Haaretz incontra i palestinesi in Cisgiordania per sentire le loro opinioni diverse su ciò che riserva il futuro. Per molti, una cosa è certa: non importa se la chiami occupazione o annessione, autorità palestinese o stato palestinese