Appello in difesa dei bambini palestinesi.

tratto da: https://www.invictapalestina.org/archives/41948

27/02/2021

Chiediamo a tutti coloro che si occupano di diritti umani e, in particolare, dei diritti dei bambini, di dare il proprio contributo per far conoscere la terribile situazione in cui vivono i minori in Palestina, pubblicando questa lettera e le immagini che l’accompagnano.