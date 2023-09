ARCHEOLOGIA E OCCUPAZIONE. Tell es-Sultan sito palestinese. Israele contro l’Unesco

Articolo pubblicato originariamente su Pagine Esteri

“Siamo di fronte a un sito di grande importanza per tutta l’umanità ma gli israeliani mantengono la loro posizione. Citano il racconto biblico che non è mai stato confermato dai ritrovamenti archeologici, anzi proprio gli scavi hanno chiarito che è fondato su miti”. Questo il commento che la studiosa e storica dell’arte Carla Benelli fa alla veemente protesta delle autorità israeliane alla decisione dell’Unesco di designare il sito palestinese di Tell Es-Sultan “Sito parte del patrimonio mondiale in Palestina”.

