Arresti e raid a Gerusalemme e West Bank

A Betlemme, le IOF hanno arrestato Mustafa Ammar Salhab, 18 anni, Mahmoud Abdel-Ghani Salhab, 18 anni e Nour Qaraqi, 20 anni, tutti provenienti dalla zona di Karakfa, nel centro di Betlemme. Le IOF hanno arrestato l’ex prigioniero, da poco rilasciato, Firas Ibrahim Bait Rashid e Saleh Abdul Harimi di Al-Saff street dopo aver fatto irruzione e perquisito le loro case. I soldati delle IOF continuano le loro campagne quotidiane di ricerca e arresto durante le quali fanno irruzione nelle case, distruggono proprietà e terrorizzano i residenti, in particolare donne e bambini. Queste campagne sono solitamente seguite da scontri con i giovani palestinesi. Recentemente, le IOF hanno intensificato gli arresti di ex prigionieri rilasciati e studenti del blocco islamico nelle università della Cisgiordania, in concomitanza con la ripresa del coordinamento per la sicurezza con l’Autorità palestinese. Secondo un rapporto periodico pubblicato dall’ufficio stampa di Hamas in Cisgiordania, le forze di occupazione hanno commesso 2.050 violazioni contro i palestinesi e le loro terre in Cisgiordania e Gerusalemme nel mese di novembre. Il numero di detenuti ha raggiunto 417, il numero di incursioni in varie aree della Cisgiordania e Gerusalemme 341, il numero di posti di blocco fissi e temporanei in diverse aree 500 e il numero di raid nelle case dei cittadini ha raggiunto 117, secondo il rapporto. Le aree di Gerusalemme, al-Khalil e Ramallah sono le province più esposte alle violazioni israeliane, rispettivamente con (348, 276, 265) violazioni.