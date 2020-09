ARRESTI SENZA MOTIVO…

GERUSALEMME OCCUPATA – Martedì sera la polizia israeliana di occupazione ha arrestato tre giovani di Gerusalemme dalle loro case nel campo profughi di Shu’afat, a nord-est della città santa. Secondo fonti locali, un gran numero di forze di polizia ha preso d’assalto il campo di Shu’afat e ha arrestato tre adolescenti, senza motivo noto. Come in altre zone di Gerusalemme, la polizia israeliana assalta sistematicamente il campo per perseguitare le famiglie, effettuare arresti o demolire case. In un altro incidente, le forze di polizia lo stesso giorno hanno fatto irruzione nella casa dell’ex detenuto Shuaib Abu Sneina nel distretto di Silwan a Gerusalemme est e hanno convocato sua moglie per un interrogatorio. Secondo la famiglia di Abu Sneina, le forze hanno perquisito la casa prima di ordinare alla moglie di Abu Sneina di recarsi in un centro di detenzione per parlarle del marito, un esule che vive a Gaza. La polizia ha anche sequestrato una somma di denaro (circa 1.800 shekel) dalla casa. Abu Sneina era stato arrestato nel 1998 e condannato all’ergastolo prima di essere rilasciato come parte dell’accordo di scambio di prigionieri del 2011 tra Hamas e il governo israeliano e successivamente mandato (rinchiuso) a Gaza.