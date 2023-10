Ascoltate i sopravvissuti israeliani: non vogliono vendetta

Articolo pubblicato su +972 Magazine e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Di Orly Noy

Una sezione dedicata nel cimitero di Yarkonim, a Petah Tikva, per la sepoltura temporanea di coloro che sono stati uccisi dai militanti di Hamas durante il loro raid nel sud di Israele, il 22 ottobre 2023. (Gili Yaari/FLASH90)

Contro l’umore prevalente dell’opinione pubblica, molti sopravvissuti ai massacri del 7 ottobre e i parenti di coloro che sono stati uccisi o rapiti si oppongono alla vendetta su Gaza.

“Tutti parlano di unità. Ragazzi, l’unità è terribilmente bella, ma sul campo c’è la vendetta, c’è la crudeltà… Avremo tutta la vita per piangere, e piangeremo. Ma ora c’è un solo obiettivo: vendicarsi ed essere crudeli”.

Queste le parole del soldato di riserva israeliano Guy Hochman – di solito intrattenitore e influencer online – in un’intervista a Channel 12 nei primi giorni dell’assalto israeliano alla Striscia di Gaza dopo i massacri del 7 ottobre da parte dei militanti di Hamas. In poche parole, Hochman ha catturato il sentimento che sembra aver preso piede in Israele, dall’estrema destra fino a molti di coloro che si auto-identificano come persone di sinistra: la giustificazione della catastrofe che Israele sta attualmente causando a più di 2 milioni di palestinesi a Gaza.

Alcuni spiegano la loro giustificazione in termini di “sconfitta di Hamas”. Altri, come Hochman, antepongono la vendetta a tutto il resto. È quindi ancora più notevole che, di fronte allo stato d’animo politico prevalente, sempre più israeliani sopravvissuti ai massacri, o i cui cari sono stati uccisi o rapiti a Gaza, escano allo scoperto ed esprimano un’inequivocabile opposizione all’uccisione di palestinesi innocenti e dicano no alla vendetta.

In un elogio funebre per suo fratello Hayim, un attivista anti-occupazione assassinato nel Kibbutz Holit, Noi Katsman ha chiesto al suo Paese di “non usare la nostra morte e il nostro dolore per causare la morte e il dolore di altre persone o di altre famiglie. Chiedo di fermare il circolo del dolore e di capire che l’unica via [per il futuro] è la libertà e l’uguaglianza dei diritti. Pace, fratellanza e sicurezza per tutti gli esseri umani”.

Anche Ziv Stahl, direttore esecutivo dell’organizzazione per i diritti umani Yesh Din e sopravvissuto al fuoco infernale di Kfar Aza, si è espresso con forza contro l’assalto di Israele a Gaza in un articolo pubblicato su Haaretz. “Non ho bisogno di vendetta, niente mi restituirà coloro che se ne sono andati”, ha scritto. “I bombardamenti indiscriminati a Gaza e l’uccisione di civili non coinvolti in questi orribili crimini non sono una soluzione”.

Yotam Kipnis, il cui padre è stato ucciso nell’attacco di Hamas, ha detto nel suo elogio funebre: “Non scrivete il nome di mio padre su una granata [militare]. Lui non l’avrebbe voluto. Non dite: ‘Dio vendicherà il suo sangue’. Dite: ‘Che la sua memoria sia una benedizione'”.

Michal Halev, la madre di Laor Abramov, uccisa da Hamas, ha gridato in un video postato su Facebook: “Sto implorando il mondo: fermate tutte le guerre, smettete di uccidere le persone, smettete di uccidere i bambini. La guerra non è la risposta. La guerra non è il modo in cui si risolvono le cose. Questo Paese, Israele, sta vivendo un orrore… E so che le madri di Gaza stanno vivendo un orrore… In mio nome, non voglio vendetta”.

Maoz Inon, i cui genitori sono stati uccisi il 7 ottobre, ha scritto su Al Jazeera: “I miei genitori erano persone di pace… La vendetta non riporterà in vita i miei genitori. Non riporterà in vita nemmeno gli altri israeliani e palestinesi uccisi. Anzi, farà l’opposto… Dobbiamo spezzare il ciclo”.

Quando un giornalista ha chiesto a Yonatan Ziegen, figlio di Vivian Silver, cosa penserebbe sua madre – che si pensa sia stata rapita – di ciò che Israele sta facendo ora a Gaza, ha risposto: “Sarebbe mortificata. Perché non si possono curare bambini morti con altri bambini morti. Abbiamo bisogno di pace. È per questo che ha lavorato tutta la vita… Il dolore è dolore”.

E, in un video diventato virale, una 19enne sopravvissuta al massacro del Kibbutz Be’eri ha offerto un monologo struggente sull’abbandono del governo nei confronti dei residenti del sud, in cui ha implorato: “Restituire gli ostaggi. La pace. Decenza ed equità… Forse alcuni di voi troveranno difficile ascoltare queste parole. Per me è difficile parlare. Ma con quello che ho passato a Be’eri, me lo dovete”.

Lo dobbiamo a loro. Li ascolto e leggo le loro parole, e chino il capo davanti al loro coraggio. E penso alla strana insistenza di molti in questo momento, compresi i cosiddetti uomini di sinistra, nel misurare il nostro grado di solidarietà, dolore o rabbia in base alla nostra volontà di sostenere il fuoco che il nostro esercito sta facendo piovere su Gaza.

Cosa direte a questo padre in lutto? A quel sopravvissuto al massacro? Anche a loro manca la solidarietà? Da dove viene l’audacia di determinare cosa sta succedendo dentro ognuno dei nostri cuori e delle nostre menti spezzate?

Vedo le accuse contro coloro che implorano la fine di questa inutile carneficina, di questo terribile e minaccioso crimine di guerra a Gaza, e penso alla frase pronunciata da Ben Kfir, un membro del Bereaved Families Forum, che mi è rimasta impressa nella mente anni fa quando parlava dell’inutilità della vendetta: “Ho perso mia figlia, non la mia mente”.

Quest’uomo, che ha perso la persona a lui più cara di tutte, e molti altri che ora si sono uniti al cerchio del lutto, capiscono ciò che molti oggi si rifiutano ancora di capire: che la strada che ci viene offerta, di più sangue e più “deterrenza”, è esattamente la strada che ci è stata offerta tante volte in passato e che ci ha portato agli orrori che vediamo oggi.

Al di là dell’immoralità di giustificare le atrocità che Israele sta commettendo a Gaza, l’aspettativa che questa volta il massacro di massa porterà a un risultato diverso rispetto a tutte le campagne militari precedenti – che non hanno ottenuto altro che approfondire la disperazione, la sofferenza e l’odio da parte palestinese – è un terribile autoinganno il cui prezzo sarà pagato ancora una volta dai residenti del sud.

Non dite che Israele lo fa per loro. Israele ha abbandonato il sud con un crimine colossale e non può riscattare il suo crimine con il sangue degli innocenti di Gaza. Invece di indulgere in questa brama di vendetta, ascoltiamo le famiglie delle vittime.

* Orly Noy è redattrice di Local Call, attivista politica e traduttrice di poesia e prosa in farsi. È presidente del comitato esecutivo di B’Tselem e attivista del partito politico Balad. I suoi scritti affrontano le linee che intersecano e definiscono la sua identità di Mizrahi, di donna di sinistra, di donna, di migrante temporanea che vive all’interno di un’immigrata perpetua, e il costante dialogo tra di esse.