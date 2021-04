ASSENTI ALL’APPELLO – di Mauro Armanino

Quasi tutti i venti bambini bruciati nei giorni scorsi nella scuola di paglia della capitale del Niger avevano tre anni. E di paglia, materia molto usata per i tetti delle case tradizionali nigerine, sono anche le migliaia di figli di famiglie povere che non possono permettersi le scuole private che prosperano sullo sfacelo della scuola pubblica. Studiano in aule di fortuna che, se permettono un minimo di riparo dal sole cocente di stagione, sono poco funzionali per la stagione delle piogge e più ancora vulnerabili al fuoco. Altrove, a Niamey la bella, impazza la modernizzazione, con il nuovo areoporto internazionale, grattacieli, ponti, edifici pubblici rinnovati, hotel con varie stelle e strade con tanto di cavalcavia che si inaugurano ogni anno per poi testimoniare l’esito delle grandi e solenni promesse elettorali. Tra le quali spicca, puntualmente, la priorità giurata all’educazione come veicolo di trasformazione. Poi ci sono i bambini poveri, fatti con una mescolanza di sabbia e paglia, fragili e invisibili nella vita corrente, balzati alla cronaca loro malgrado e troppo tardi. Per esistere bisogna prima scomparire, scrive Mauro Armanino, che li conosce bene