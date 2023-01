Atlante della Palestina 1871-1877 dello storico e cartografo palestinese Salman Abu-Sitta

Articolo pubblicato originariamente su Palestine Museum

“Atlante della Palestina 1871-1877” è un nuovo libro dello storico e cartografo palestinese Salman Abu-Sitta. Il suo significato storico consiste nel documentare e preservare lo stato delle mappe, delle città e delle popolazioni palestinesi prima della colonizzazione sionista della Palestina.

L’Atlante mostra la Palestina araba prima della colonizzazione sionista della Palestina. Contiene 13.000 nomi di città, villaggi e luoghi. Non c’era nessuna colonia sionista.

L’atlante è composto da 600 pagine, tutte a colori, carta da 115 grammi, formato pagina 24×34 cm. Copertina in pelle industriale nera. Peso netto 2,5 kg. Ha un indice di 13.000 nomi.

L’Atlante si basa sul British Survey (SWP) organizzato dal Palestine Exploration Fund (PEF), dopo essere stato controllato per l’accuratezza delle mappe e la correzione dei nomi. Inoltre, l’Atlante ha aggiunto mappe originali e dati non utilizzati in precedenza.

CLICCA QUI PER ORDINARLO ONLINE