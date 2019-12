Atomiche Usa da Turchia all’Italia, Libia-Ucraina altalena di fine anno

tratto da: REMOCONTRO

‘Cinquanta testate nucleari a Aviano da Incirlik’, nessuna certezza salvo le polemiche in casa. 300 ribelli siriani inviati a Tripoli e altri mille nei campi turchi per l’addestramento. Russia e Ucraina verso il Natale ortodosso, scambio di prigionieri tra Kiev e separatisti Donbass. Raid americani contro cinque strutture (non meglio precisate) in Iraq e Siria. Minacce di Pompeo all’Iran.

(Foto, Caccia appena decollato dalla pista della base Usaf di Aviano, Pordenone)