Attacchi mortali in Cisgiordania seguono il raid israeliano su Al-Aqsa

Articolo pubblicato da Aljazeera

30/04/2022

Un uomo palestinese e una guardia israeliana uccisi nella Cisgiordania occupata a seguito di un’incursione israeliana nel terzo luogo sacro dell’Islam.

Un uomo palestinese e una guardia israeliana sono stati uccisi in incidenti separati nella Cisgiordania occupata dopo che le forze israeliane hanno fatto irruzione nel complesso della moschea di Al-Aqsa lo scorso venerdì del mese sacro musulmano del Ramadan.

Le forze israeliane hanno ucciso un palestinese durante la notte di venerdì nel nord della Cisgiordania occupata, come riportato dal ministero della salute palestinese.

Yahya Adwan, 27 anni, è stato colpito al petto durante un’operazione dell’esercito israeliano nella città di Azzun, ha affermato il ministero in una dichiarazione sabato.

Nel frattempo, l’esercito israeliano ha detto che una guardia che era in servizio all’ingresso dell’insediamento di Ariel venerdì notte è stata attaccata quando uomini armati hanno aperto il fuoco. I servizi di emergenza hanno confermato che l’uomo, sulla ventina, è morto per le ferite riportate.

La Brigata dei Martiri di Al-Aqsa, uno dei principali gruppi militanti presenti nella Cisgiordania occupata, ha rivendicato l’omicidio.

“Rivendichiamo la responsabilità dell’eroica operazione nella colonia di Ariel in cui è stato ucciso un ufficiale sionista, in risposta alle violazioni commesse dal governo di occupazione a Gerusalemme”, ha affermato il gruppo.

Da parte sua, Hamas, il movimento palestinese che governa la Striscia di Gaza, ha salutato l’uccisione come una “operazione eroica”, con il portavoce Hazem Qassem che l’ha definita una risposta agli “attacchi ad Al-Aqsa”, il terzo sito più sacro dell’Islam, uni dei punti focali per settimane di violenza.

In risposta all’incidente, sabato i soldati israeliani hanno intensificato la loro presenza in particolare all’ingresso della vicina comunità palestinese di Salfi, afferma un comunicato dell’esercito.

Ha aggiunto che le forze di sicurezza hanno effettuato arresti e sequestrato armi a Bruqin, sempre nelle vicinanze, e al campo profughi di Balata.

Il gruppo che sabato ha dichiarato di aver compiuto l’attacco è il braccio armato della fazione Fatah del presidente palestinese Mahmud Abbas.

Parlando da Ramallah nella Cisgiordania occupata, Nida Ibrahim di Al Jazeera ha affermato che la morte di Adwan porta a 26 il numero dei palestinesi uccisi nell’ultimo mese.

“La maggior parte delle persone uccise è stata colpita durante scontri con le forze israeliane poiché il numero di incursioni dell’esercito israeliano è in aumento”, ha affermato Ibrahim.

Ha aggiunto che l’esercito israeliano sta continuando a cercare due uomini armati sospettati di aver ucciso la guardia israeliana vicino all’insediamento di Ariel.

La Mezzaluna Rossa palestinese ha detto che 42 persone sono rimaste ferite venerdì mattina nel complesso di Al Aqsa, il terzo luogo più sacro dell’Islam mentre il Muro Occidentale del complesso è sacro agli ebrei.

I disordini, che sono avvenuti l’ultimo venerdì del mese sacro musulmano del Ramadan, hanno lasciato sul campo i feriti che hanno subìto “lesioni alla parte superiore del corpo”, ha affermato la Mezzaluna Rossa.

Un giornalista dell’AFP ha detto che la polizia israeliana ha sparato proiettili rivestiti di gomma mentre i testimoni hanno affermato di hanno usato anche gas lacrimogeni.

Sulla spianata era stata ristabilita una calma apparente in seguito ai disordini che circondavano le preghiere mattutine, ma la tensione era rimasta alta.

Nel primo pomeriggio, una folla di fedeli musulmani si è radunata ad Al-Aqsa. Alcune persone hanno sventolato bandiere palestinesi e i colori di Hamas, ha detto un giornalista dell’AFP.

Tensioni

Nelle ultime due settimane, quasi 300 palestinesi sono stati feriti nelle incursioni delle forze della polizia israeliana nel complesso di Al-Aqsa. Il complesso di 35 acri è indicato come al-Haram al-Sharif, o il Nobile Santuario dai musulmani e come il Monte del Tempio dagli ebrei.

Il sito si trova a Gerusalemme est, che Israele occupò nella Guerra dei Sei Giorni del 1967 e successivamente annesse con una mossa non riconosciuta dalla maggior parte della comunità internazionale.

Le incursioni israeliane ad Al Aqsa durante il Ramadan hanno ricevuto una condanna diffusa e hanno sollevato il timore di aggravare le persistenti tensioni israelo-palestinesi in tutta Gerusalemme.

Ma Israele ha insistito sul fatto di essere stato costretto ad agire contro gli agenti di Hamas e dei gruppi della Jihad islamica. Ha dichiarato che membri armati minacciano i fedeli musulmani ad Al-Aqsa e gli ebrei che pregano al Muro Occidentale.

In un apparente tentativo di allentare le tensioni, il ministro degli esteri israeliano Yair Lapid ha sottolineato che il governo è impegnato a mantenere lo status quo nell’area della moschea, il che significa l’adesione a una convenzione di vecchia data secondo cui solo i musulmani possono pregare lì.

I leader musulmani, tuttavia, sono stati irritati dal recente aumento delle visite. Alcuni hanno espresso il timore che Israele stesse cercando di dividere il complesso e creare uno spazio in cui gli ebrei potessero pregare. Lapid ha detto ai giornalisti che non esiste un piano del genere.

Secondo il Jerusalem Islamic Waqf, quasi 3.700 coloni israeliani sono entrati nel complesso della Moschea di Al-Aqsa la scorsa settimana per celebrare la festa ebraica della Pasqua.

‘Jerusalem Day’

Ulteriore escalation in arrivo per la fine del Ramadan prevista all’inizio della prossima settimana e perché Israele ha autorizzato la costruzione di nuovi insediamenti nella città di Hebron, occupata illegalmente in Cisgiordania.

Mercoledì, l’Alta Corte israeliana ha approvato la costruzione di un complesso di appartamenti di sei piani di 31 unità per coloni nel cuore della città.

La violenza nella Gerusalemme est occupata ha sollevato i timori di un altro conflitto armato simile all’assalto israeliano di 11 giorni a Gaza lo scorso anno, innescato in parte da simili disordini ad Al-Aqsa. Almeno 232 palestinesi a Gaza e 12 persone in Israele sono state uccise.

Dall’inizio della scorsa settimana, vi sono stati razzi isolati da Gaza verso Israele e razzi israeliani sulla Striscia , ma nessuna vittima segnalata da nessuna delle parti.

I leader di Hamas e della Jihad islamica hanno tenuto una manifestazione a Gaza giovedì scorso, con appelli a “difendere” Gerusalemme, inclusa Al-Aqsa.

In uno spettacolo annuale di manifestazioni filo-palestinesi noto come Quds (Jerusalem) Day, migliaia di iraniani sono scesi nelle strade della Repubblica islamica venerdì. I manifestanti sbandieratori hanno cantato “Morte all’America” ​​e “Morte a Israele”, ha riferito l’emittente statale IRIB.

Il leader supremo iraniano Ali Hosseini Khamenei ha fatto osservazioni televisive in diretta a sostegno dei palestinesi e ha criticato coloro che in Occidente sostengono l’Ucraina contro l’invasione della Russia.

“Stanno facendo così tanto rumore sulla situazione in Ucraina … (e) stanno mantenendo il silenzio totale sui crimini in Palestina”, ha detto.

Hamas ha proseguito con una dichiarazione in cui ringraziava l’Iran per “essere al fianco di Gerusalemme e della benedetta Moschea di Al-Aqsa, e per aver sostenuto con tutti i mezzi la nostra nazione che resiste”.

Le tensioni di Al-Aqsa sono arrivate sullo sfondo di violenze dal 22 marzo in Israele e nella Cisgiordania occupata.

Dodici israeliani, compreso un agente di polizia arabo-israeliano, e due ucraini sono stati uccisi in quattro attacchi separati all’interno di Israele. Due degli attacchi mortali sono stati effettuati nell’area di Tel Aviv da palestinesi.

Un totale di 27 palestinesi e tre arabi israeliani sono stati uccisi nello stesso periodo.