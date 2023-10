Attacco dalla Striscia di Gaza con centinaia di razzi, incursioni di terra e dal cielo

Articolo pubblicato originariamente su Pagine Esteri

Israele ha proclamato lo stato di guerra. Sono avvenuti combattimenti tra palestinesi armati e soldati nel territorio israeliano. Esplosioni, forse di razzi, udite anche nei pressi di Gerusalemme

AGGIORNAMENTO 9.51

Il leader di Hamas ha dichiarato che l’operazione Tempesta di Al Aqsa è stata lanciata per rispondere all’occupazione del sito religioso di Al Aqsa e alle azioni dei coloni israeliani che sono penetrati nei villaggi palestinesi, saccheggiando, distruggendo e uccidendo degli abitanti.

AGGIORNAMENTO 9.35

Secondo alcune fonti sarebbero 35, tra civili e militari, gli israeliani catturati dai miliziani di Hamas e portati all’interno Gaza. Non è chiaro se siano tutti vivi.

AGGIORNAMENTO ORE 9

Secondo notizie provenienti da Gaza, i miliziani di Hamas avrebbero catturato 5 soldati israeliani. In un video si vedono civili palestinesi intorno al corpo di un militare ucciso portato all’interno di Gaza. Sarebbero ancora in corso combattimenti in varie città vicine a Gaza come Ofakim, Netivot e Sderot in cui, dicono i media israeliani, i palestinesi avrebbero preso in ostaggio civili. Hamas riferisce di aver lanciato questo attacco senza precedenti, denominato “Tempesta di Al Aqsa” (o “Inondazione di Al Aqsa”) in risposta “alla violazione della moschea di Al Aqsa” da parte di Israele.

AGGIORNAMENTO ORE 8

Decine di uomini di Ezzedin El Qassam, l’ala militare di Hamas, sarebbero penetrati in territorio israeliano per molti chilometri. Avrebbero assaltato la stazione di polizia della città di Sderot e si sono impossessati di diverse jeep dell’esercito israeliano portandole dentro Gaza. Al momento non c’è un nuovo bilancio ufficiale di morti e feriti ma secondo indiscrezioni sarebbero rimaste uccise altre persone, alcune delle quali civili.

Un improvviso attacco con razzi è scattato alle prime ore del giorno da Gaza verso decine di località in Israele. Sono stati lanciati da Hamas e altre organizzazioni in pochi minuti centinaia di razzi verso il sud di Israele fino alla periferia di Tel Aviv. I sistemi di difesa israeliani sarebbero stati colti di sorpresa e diversi razzi hanno colpito vari centri abitati, uccidendo una donna di 70 anni e facendo numerosi feriti. Nello stesso momento, secondo notizie diffuse dai media, almeno 4 unità scelte delle Brigate Ezzedin al Qassam, a bordo di pick-up si sono infiltrate in territorio israeliano ingaggiando combattimenti con l’esercito israeliano con morti e feriti. E’ stato colpito e distrutto anche un carro armato. Secondo indiscrezioni i palestinesi avrebbero prelevato il corpo di un soldato israeliano ferito o ucciso portandolo dentro Gaza. Un video mostra un deltaplano con un uomo in apparenza armato atterrare in una località nel sud di Israele. Si sono udite esplosioni anche a Gerusalemme. Israele poco fa ha proclamato lo stato di guerra.