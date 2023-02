Attivista anti-sionista ebreo arrestato per “aver ricordato come Israele tratta i palestinesi”

Articolo pubblicato originariamente su Mondoweiss e tradotto dall’inglese da Beniamino Rocchetto

L’arresto dell’attivista anti-sionista Jonathan Pollak potrebbe indicare una significativa intensificazione nella repressione del governo Netanyahu contro coloro che resistono alla colonizzazione israeliana.

Di Sharona Weiss

Oggi, un giudice della Corte di Giustizia israeliana ha deciso di estendere la detenzione dell’attivista anti-sionista di sinistra Jonathan Pollak fino al 7 febbraio, dopo che la polizia ha deciso di sporgere denuncia, sostenendo che avrebbe aggredito un agente della Polizia di Frontiera sulla base delle testimonianze di tre agenti della stessa Polizia di Frontiera, testimonianze che apparentemente non coincidono nemmeno tra loro e non sono accompagnate da prove.

Pollak è stato arrestato venerdì 27 gennaio durante la protesta settimanale nel villaggio palestinese di Beita, dopo essere stato fermato da un agente della Polizia di Frontiera israeliana. La polizia israeliana ha chiesto che rimanga in detenzione fino alla fine del procedimento giudiziario, e la decisione di accogliere la loro richiesta o rilasciarlo sarà presa il 7 febbraio. Inoltre, nonostante l’avvocato di Pollak abbia chiesto a tre diversi giudici che gli venga dato cibo adeguato, al momento in cui scrivo, non gli è stato dato quasi nessun alimento conforme alle sue esigenze dietetiche, poiché Pollak soffre di diabete e celiachia ed è anche vegano.

Pollak partecipa frequentemente alle proteste settimanali a Beita, che si svolgono ogni venerdì dal maggio 2021, quando i coloni israeliani hanno costruito l’avamposto di Evyatar sulle terre palestinesi appartenenti ai residenti di Beita. Dall’inizio delle proteste settimanali, almeno dieci manifestanti palestinesi sono stati uccisi e centinaia feriti mentre difendevano la loro terra, mentre le forze israeliane hanno usato grandi quantità di fuoco letale, così come altre armi di dispersione della folla. Il nuovo governo israeliano di estrema destra ha annunciato la sua intenzione di prendere provvedimenti per istituire una Yeshiva (scuola religiosa ebraica) nel sito di Evyatar, che è stato evacuato nel luglio 2021 e da allora è stato utilizzato dall’esercito israeliano.

Subito dopo l’arresto di Pollak, un colono israeliano ha aperto il fuoco sui manifestanti all’ingresso di Beita, e tre sono stati ricoverati in ospedale.

Pollak è stato a lungo un bersaglio sia dei gruppi di destra che della polizia israeliana per decenni a causa del suo esplicito attivismo anti-sionista e del sostegno alla campagna di Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni (BDS). È stato uno dei fondatori di Anarchici Contro il Muro (Anarchists Against the Wall) nei primi anni 2000, un gruppo popolare che si è schierato settimanalmente al fianco dei palestinesi per protestare contro la costruzione israeliana del Muro dell’Apartheid sulle terre palestinesi. Da allora, è rimasto attivo a fianco dei palestinesi nella loro continua lotta contro il colonialismo e l’Apartheid israeliani.

Il suo attivismo deve essere distinto dalla “sinistra” israeliana, la maggior parte della quale rimane sionista e vede la propria lotta per rendere democratico il sionismo. Pollak, al contrario, vede il sionismo come una forma di colonialismo e ha sempre sottolineato il suo ruolo solo come unione con i palestinesi nella loro stessa lotta contro il progetto coloniale di Israele.

Nel 2018, Pollak è stato aggredito da due attivisti di destra che lo aspettavano fuori dal suo posto di lavoro che gli hanno tagliato la faccia con un coltello. Ha anche avuto numerose denunce presentate contro di lui dal gruppo di destra estremista, Ad Kan.

L’arresto di Pollak arriva quando un nuovo governo di estrema destra è salito al potere, dichiarando esplicitamente la propria intenzione di espandere gli insediamenti e di adottare misure, comprese misure violente, contro coloro che resistono ai loro sforzi di colonizzazione, in particolare i palestinesi.

Il nuovo Ministro della Sicurezza Nazionale, Itamar Ben-Gvir, ha rilasciato dichiarazioni in cui ordina alla polizia di rimuovere la bandiera palestinese dai luoghi pubblici e ha ulteriormente promosso la revoca della cittadinanza e della residenza, e persino l’applicazione della pena di morte, per i palestinesi ritenuti “terroristi”. Ha anche espresso sostegno per una potenziale legislazione che tasserebbe il finanziamento estero delle ONG, producendo un impatto diretto sui diritti umani e sulle organizzazioni umanitarie, e per le misure da adottare contro gli israeliani visti come traditori per essersi schierati con i palestinesi.

Gli amici di Pollak e i suoi avvocati hanno sottolineato che mentre il trattamento che sta ricevendo ricorda il modo in cui i palestinesi vengono trattati regolarmente nei tribunali militari, potrebbe anche indicare un deterioramento nel modo in cui vengono trattati gli israeliani che stanno dalla parte dei palestinesi. Se viene condannato sulla base delle testimonianze contraddittorie e vaghe della Polizia di Frontiera, senza prove a sostegno, ciò rivelerebbe una significativa accelerazione nella repressione di tutti coloro che scelgono di resistere alla colonizzazione israeliana.

“Penso che in generale ci sia un’intensificazione della repressione verso gli attivisti”, ha osservato Riham Nassra, l’avvocato di Pollak. “L’arresto di Jonathan ne è una conseguenza”.

Sharona Weiss è un’attivista e fotografa che vive ad Haifa. È membro del collettivo fotografico Activestills ed è stata attiva nelle lotte in Cisgiordania, inclusa Gerusalemme negli ultimi sette anni. Ha anche lavorato nella difesa di varie organizzazioni per i diritti umani e gruppi popolari, con l’obiettivo di dare voce a coloro che sono stati colonizzati e diffondere le loro storie.