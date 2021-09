Attivisti e coloni nazional-religiosi stanno abbandonando il primo ministro Naftali Bennett

Articolo pubblicato originariamente su Al monitor e tradotto in italiano da Frammenti Vocali

Di Mazal Mualem

Questa settimana, Bennett, dopo tre mesi dal giuramento come primo ministro, l’aumento dei sondaggi non è ancora avvenuto e il partito Yamina, da lui guidato, rimane fermo a sei seggi . Ha perso anche buona parte della sua base originale a destra. Questi sostenitori hanno abbandonato Bennett per aver infranto le sue promesse originali. Alcuni di loro sono tornati al Likud di Netanyahu.

La destra ha subito una frattura storica a seguito della decisione di Bennett di collaborare con il centrosinistra.

Un primo ministro senza una propria base di appoggio è un fenomeno senza precedenti nella politica israeliana, almeno fino ad ora. Il centrosinistra può provare empatia per Bennett per il ruolo importante che ha svolto nella rimozione di Netanyahu dal potere, ma non crede che lo rappresenti, né lo voterà in futuro. Intanto la destra lo vede come un truffatore politico che ha privilegiato le sue ambizioni personali a tutto il resto . Anche Shaked ha perso la sua base elettorale . Un tempo era l’eloquente portavoce di tutto ciò che la destra sognava di attuare. Oggi è considerata poco più di un politico opportunista.

Anche l’ amichevole incontro di Bennett con i capi del Consiglio Yesha, l’organizzazione ombrello dell’insediamento, accende i riflettori sulla spaccatura dell’ala di destra. L’ufficio di Bennett ha rilasciato una foto del primo ministro seduto attorno a un enorme tavolo, circondato da una decina di rappresentanti del Consiglio Yesha. Il fatto che fosse un gruppo così piccolo rispetto agli incontri passati ,sottolinea le divisioni all’interno dello stesso Consiglio Yesha .

Bennett è stato oggetto di un duro attacco da parte del sindaco di Sderot Alon Davidi, eletto alla Knesset come membro di Yamina , Si è dimesso quando il partito ha unito le forze con la sinistra. “Penso che Bennett abbia commesso un grave errore”, ha detto in un’intervista ai media. “Non capisco come abbia avuto il coraggio di dirci una cosa e farne un’altra. Ha infranto molti valori e danneggiato la fiducia di moltissime persone. A livello personale, mi sono sentito deluso e tradito “

Il fatto che un sindaco molto stimato come Davidi, un tempo stretto alleato di Bennett, si sia pronunciato così duramente contro di lui ,evidenzia solo come la formazione del nuovo governo stia ancora mandando onde d’urto nella destra.

La valutazione generale è che Bennett si indebolirà solo se il fronte di Gaza si surriscalda e i partiti di centrosinistra al governo continueranno a spingere per rilanciare il processo di pace con i palestinesi.

In effetti, Lapid ha presentato il suo piano per ricostruire Gaza e rafforzare l’Autorità Palestinese. Allo stesso tempo, i partiti di destra, che non fanno parte dell’attuale governo dovrebbero rafforzarsi, insieme a Netanyahu, ma se Bennett è libero da qualsiasi vincolo elettorale imposto dalla destra, ciò può offrirgli l’opportunità di costruire una nuova base nel centro politico.