Bahrain: cosa provocherà Israele?

02/10/2020

Copertina – Le proteste popolari contro la normalizzazione con il regime sionista in Bahrain possono servire da modello per le altre nazioni arabe della regione.

25 settembre 2020

Silah Salah, membro del Consiglio nazionale della Palestina, ha così dichiarato: “Dobbiamo imparare dalla resistenza del Bahrain ed estenderla ad altri paesi del mondo arabo. Tutti i piani e i complotti americani per fare man bassa nelle regioni arabe avviando la guerra in Iraq e in altri paesi sono destinati al fallimento. In Egitto e in Giordania il vergognoso “compromesso” non è avvenuto e l’opinione pubblica resta ancora contro Israele.”