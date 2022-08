Bambino muore dopo che le autorità israeliane gli negano il viaggio per le cure all’estero

Articolo pubblicato originariamente su PCHR e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Il Centro Palestinese per i Diritti Umani (PCHR) condanna i continui ostacoli delle Forze di occupazione israeliane (IOF) agli spostamenti dei pazienti della Striscia di Gaza, negando loro l’accesso agli ospedali palestinesi in Cisgiordania, compresa Gerusalemme occupata, e agli ospedali israeliani per ricevere o riprendere le cure mediche. Questi ostacoli hanno aggravato le sofferenze di migliaia di pazienti e hanno causato la morte di 4 pazienti; l’ultimo è stato Faroud Mohammad Ismail Abu Naja (6), a cui è stato negato il permesso di viaggio per le cure presso l’ospedale Hadassah nella Gerusalemme occupata.

Suleiman Ahmad Abu Naja (56), nonno del bambino deceduto, proveniente dal campo profughi di Yabna, a Rafah, ha dichiarato che a suo nipote, Farouk Mohammed Isma’il Abu Naja (6), è stato negato il permesso di viaggiare per essere curato all’ospedale Hadassah- ‘Ein Karem, poiché soffre di atrofia cerebrale. Abu Naja ha aggiunto che suo nipote ha ricevuto una richiesta di cure mediche il 12 gennaio 2022 presso l’ospedale Hadassah- ‘Ein Kerem in Israele; la richiesta è stata finanziata dal Christian Aid Ministries. Ha chiesto un permesso di viaggio alle autorità di occupazione israeliane, ma queste ultime hanno risposto che la sua richiesta è ancora in fase di studio. Così, il bambino ha potuto viaggiare per le cure all’appuntamento fissato.

Abu Naja ha raccontato di aver ottenuto un altro appuntamento il 10 agosto 2022 e di aver richiesto nuovamente il permesso di viaggio, ma le autorità israeliane hanno continuato a rispondere che la richiesta è “in fase di studio”. Nell’attesa dell’approvazione israeliana, le condizioni di salute del bambino si sono deteriorate fino a quando è morto all’European Gaza Hospital la sera di mercoledì 24 agosto 2022.

Secondo le statistiche del Dipartimento della Salute dell’Autorità Generale per gli Affari Civili (GACA), dall’inizio di quest’anno le autorità israeliane hanno ostacolato il viaggio di 4.169 pazienti dalla Striscia di Gaza per essere curati all’estero. La maggior parte di questi pazienti soffre di gravi malattie che non possono essere curate negli ospedali della Striscia. Le IOF adducono varie ragioni e scuse per impedire ai pazienti di Gaza di viaggiare per le cure; tra queste, le richieste in fase di studio, la convocazione dei pazienti per un colloquio di sicurezza, le richieste negate per avere un parente illegalmente residente in Cisgiordania o in Israele e le cure disponibili negli ospedali di Gaza.

Queste restrizioni si accompagnano al deterioramento del sistema sanitario della Striscia di Gaza causato dalla chiusura imposta da Israele per 16 anni, in quanto gli ospedali della Striscia di Gaza soffrono di un’acuta carenza di farmaci e dispositivi medici essenziali e di un numero insufficiente di professionisti sanitari specializzati; ciò rende gli ospedali incapaci di trattare molte malattie gravi, aumentando così il numero di pazienti inviati all’estero negli ultimi anni.

Alla luce di quanto sopra, il PCHR invita la comunità internazionale, comprese le Alte Parti Contraenti della Quarta Convenzione di Ginevra del 1949, gli organismi delle Nazioni Unite e le organizzazioni internazionali a esercitare pressioni sull’occupazione affinché si assuma le proprie responsabilità legali nei confronti dei residenti della Striscia di Gaza, compresi i pazienti, e garantisca un meccanismo adeguato e sicuro per i loro spostamenti. Il PCHR invita la comunità internazionale a fare pressione su Israele affinché rimuova la chiusura imposta alla Striscia di Gaza, in linea con la Risoluzione n. 1860 del Consiglio di Sicurezza, e importi le forniture mediche utilizzate per la radioterapia, i farmaci chimici e gli esami periodici per i pazienti oncologici che non sono disponibili negli ospedali di Gaza.