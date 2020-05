Bezalel Smotrich: il nuovo ministro israeliano per gli affari di Gerusalemme punta sul Luogo Sacro

tratto da: INVICTA PALESTINA

“Se fossi il Primo Ministro, chiuderei il Monte del Tempio agli arabi e costruirei immediatamente una sinagoga per far pregare gli ebrei”, ha detto Smotrcihc in un’intervista a luglio 2017. Nel maggio 2018 ha pubblicato un video che mostra giovani estremisti sionisti con la bandiera israeliana nel Luogo Sacro. Scrivendo: “Molto presto la nostra bandiera sarà issata sul nostro Tempio, sul Monte del Tempio.” Si è congratulato con i giovani esaltati presenti nel video, dicendo: “Mi congratulo con voi per la vostra dimostrazione di coraggio e orgoglio nazionale”.