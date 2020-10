Bolsonaro su Che Guevara: «Delinquente comunista per emarginati, drogati e feccia di sinistra»

tratto da: https://www.remocontro.it/2020/10/12/bolsonaro-su-che-guevara-delinquente-comunista/

Remocontro 12 Ottobre 2020

Nel frattempo, la democrazia in Bolivia come in Brasile, attende il suo turno fuori dalla porta. Esattamente come i cittadini brasiliani e boliviani attendono un qualche aiuto governativo per contrastare la strage Coronavirus lasciata correre da irresponsabili negazionismi.