Bolsonaro vuole armare i brasiliani contro i governatori che hanno decretato il distanziamento sociale.

Chi non accetta le mie bandiere, la famiglia, Dio, il Brasile, il popolo armato, la libertà di espressione, il libero mercato… Chi non accetta questo, è nel governo sbagliato…Voglio che tutti siano armati! Perché un popolo armato non sarà mai ridotto in schiavitù. E ognuno di voi ministri faccia la sua parte. Si esponga. Ve l’ho già detto mille volte: chi viene lodato dal giornale Folha o dalla Rete Globo perde il ministero!