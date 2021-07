tratto da: https://www.infopal.it/bombardamenti-israeliani-contro-la-striscia-di-gaza-8/

Gaza-Quds Press e PIC. Domenica notte, l’esercito di occupazione israeliano ha lanciato attacchi aerei sulla Striscia di Gaza, causando danni materiali. Secondo fonti locali, aerei da guerra hanno lanciato diversi missili su una fascia di terreno agricolo nell’area di as-Sudaniya, nel nord-ovest di Gaza, e su un sito della resistenza a est di Khan Yunis, nel sud. Nel frattempo, l’esercito israeliano ha deciso di ridurre nuovamente la zona di pesca nelle acque di Gaza da 12 miglia nautiche a sei miglia nautiche. L’esercito israeliano ha affermato che la misura è una rappresaglia per il lancio di palloni incendiari dall’enclave costiera verso il territorio israeliano, aggiungendo che la decisione sarebbe entrata in vigore immediatamente fino a nuovo avviso. Secondo la parte israeliana, i palloni incendiari provenienti da Gaza, domenica, avrebbero innescato tre incendi in una piccola area israeliana a Eshkol. Tuttavia, il volo di palloncini che trasportano bombe incendiarie verso Israele rappresenta un mezzo di protesta contro l’incapacità di Israele di onorare i precedenti accordi di cessate il fuoco su Gaza e le sue violazioni contro i palestinesi a Gerusalemme e in Cisgiordania.