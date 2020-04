BORIS CHE SOGNAVA L’IMPERO E FU PIEGATO DA UN VIRUS- di Antonio Caprarica

tratto da: REMOCONTRO

Antonio Caprarica 4 Aprile 2020

in balìa di un premier clownesco quant’altri mai nella storia britannica, il ragazzaccio terribile di Oxford che ha dato un calcio in culo all’Europa pur di arrivare, finalmente, a Downing Street (in suo onore, ormai, Clownish Street).

Qualcuno gli ha fatto i conti, come per il virus, e gli ha spiegato che la recessione da pandemia rischia di divorarsi il 15 per cento del PIL britannico. Sarà proprio il caso di allargare il burrone con il crollo di esportazioni prodotto da una hard Brexit ? Certo, Get Brexit Done è il grido di battaglia che Johnson ha usato per vincere le elezioni. Ma qualcuno non l’avrà mica preso sul serio ?