Brasile, Covid tra i bambini, catastrofe umanitaria, gestione politica criminale

In Brasile il Covid ha fatto strage anche di bambini: in un anno 852 morti sotto i 9 anni, le cifre fornite dal ministero della Salute, ma secondo medici e Ong i minorenni morti per Covid potrebbero però essere più del doppio. Il Paese sudamericano ha superato le 360mila vittime totali dall’inizio della pandemia e, malgrado questo virus sia raramente letale per malati così giovani, si stima che il Covid di fatto sia stato letale per 2.060 bambini sotto i 9 anni, inclusi 1.302 neonati.