Brasile della strage Covid in rivolta, vaccini sperimentali e ci rubavano sopra. NYT: Bolsonaro ora rischia

Vaccino indiano ancora in sperimentazione e a prezzo altissimo. L’accusa contro Bolsonaro, salvo eventuali complicità personali sue o dell’entourage-politico familiare, è di non aver agito dopo denuncia di corruzione che coinvolgeva persone a lui politicamente vicine. La protesta dilaga nel Paese con l’intensità del virus. Per il New York Times ora Bolsonaro rischia davvero di non finire il suo tanto discusso mandato presidenziale.