Brasile, elezioni municipali e resistenza

13.11.2020 – Paolo D’Aprile

Nella sola città di Rio de Janeiro, per lo meno sette attentati e tre morti. Per garantirsi l’accesso alle stanze del potere politico istituzionale, le milizie impongono il terrore attraverso la loro azione consueta. In queste pagine abbiamo spesso raccontato il legame che unisce la famiglia Bolsonaro ai gruppi criminali che controllano la città e molte zone del paese. L’ordine democratico spezzato con l’impeachment della presidente Dilma Rousseff e la conseguente elezione di Jair Bolsonaro, dopo due anni di interregno di Michel Temer, cerca di sopravvivere in un clima di intimidazione e violenza che il paese non viveva da decenni. Nonostante l’apparente avanzata dell’opposizione, il grande e imperdonabile errore commesso è stato quello di legittimare il governo centrale considerandolo come l’interlocutore costituzionale. Il disastro economico in cui il Brasile è sprofondato non lascia dubbi sulla responsabilità, non solo della persona al comando, ma di tutta l’opposizione che ha continuato ad agire secondo le regole di una democrazia che non esiste più. Le istituzioni, umiliate dall’esecutivo e dai suoi sostenitori attraverso manifestazioni golpiste, e azioni sovversive (con la partecipazione personale diretta dello stesso presidente della repubblica, di cui in queste pagine si è ampiamente riferito) hanno accettato e – con la loro inerzia – favorito la scalata autoritaria. L’esercito, pagliaccio, e allo stesso tempo, carnefice della nazione, non solo occupa i posti chiave dello Stato, i ministeri e le varie segreterie, ma con la sua stessa presenza avvalla i deliri presidenziali, la logorrea impazzita che porta il presidente a esternare i suoi sproloqui facili all’insulto, come recentemente ha dimostrato, dirigendosi al paese: “è ora di smetterla di avere paura del Covid. Il Brasile deve finirla di essere un paese di

marica”

. E, come se non bastasse, rivolgendosi a “un potente candidato a presidente americano” che propone sanzioni economiche al Brasile in caso di mancato controllo della devastazione ambientale, dice: “quando in diplomazia finiscono le parole ci vuole la polvere da sparo”. Era un discorso ufficiale, accanto a lui il ministro degli esteri, lo stato maggiore, alleati e leccapiedi.