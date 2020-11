tratto da: https://www.pressenza.com/it/2020/11/brasile-negano-anche-il-razzismo/

Lo abbordano alla fila della cassa e lo invitano ad allontanarsi dal supermercato. Escono dalla visione delle telecamere di sicurezza. Nella nuova inquadratura, mentre viene tenuto per il collo, è colpito al volto e alla testa da decine di pugni. È possibile ascoltare la sua voce chiedere aiuto. Una dipendente del supermercato, sempre di fianco ai vigilanti filma tutto, cerca la migliore inquadratura come se voglia avere un registro non solo fortuito e personale, ma tecnico e professionale. Filma quando João Alberto viene scaraventato per terra, filma la serie infinita dei colpi precisi al volto, filma quando viene preso per il collo da dietro per immobilizzarlo meglio, quando gli montano a ginocchioni sulla schiena, filma il suo sangue sparpagliato sul pavimento lucido, filma le sue urla, filma l’arrivo della morte. Cinque minuti, non di più, cinque minuti. Nel supermercato pieno di gente, tutti hanno visto.