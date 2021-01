BRASILE: PADELLE, PENTOLONI E CASSERUOLE – di Paolo D’Aprile

tratto da: https://www.pressenza.com/it/2021/01/brasile-padelle-pentoloni-e-casseruole/

è un termine che significa, sbattere con forza le

panelas,

le padelle, le pentole, casseruole, coperchi. Sbatterle con forza per fare rumore. È un chiaro segnale di disappunto, di protesta. Un modo di manifestare nonviolento e altamente contagiante. Dicono che nacque in Cile, contro il governo di Salvador Allende. Le donne di casa, scontente per la crisi economica e l’aumento dei prezzi, cominciarono a protestare dalle finestre, sbattendo i coperchi e picchiando le padelle con i cucchiai. Come andò a finire la storia lo sappiamo bene. Anche l’Argentina ha una lunga tradizione di proteste e manifestazioni a suon di padelle e pentoloni: contro la dittatura militare, contro i vari governi corrotti, le innumerevoli crisi economiche, quando ce n’era bisogno, non mancavano mai: los hermanos lo chiamano

cacerolazo,

da casseruola, appunto.