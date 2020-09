BRASILE: PANTANAL IN FIAMME

in perenne transumanza, cercando e fuggendo le acque in movimento.

bisogna approfittare di questo momento, in cui gli occhi della stampa sono rivolti verso la pandemia, per abolire le rigide norme di preservazione ambientale

“. E così è fu. Gli istituti di controllo o sono stati estinti, attraverso l’esonero dall’incarico dei tecnici competenti, o sono stati posti nella situazione di non poter intervenire, attraverso il costante boicottaggio della loro attività: denigrandone l’operato e tagliandone i fondi . Quando, a Washington, davanti agli investitori americani, Bolsonaro disse che “

prima di costruire era necessario distruggere molte cose

” annunciava la sua politica e quello che sarebbe poi diventato il modus operandi del governo. La letterina dei paesi europei che avvisa il Brasile sul mancato acquisto dei suoi prodotti, in caso di incuria ambientale, è il simbolo della politica neo coloniale alla quale siamo sottoposti. Un paese che sostituisce lo sviluppo tecnologico per l’esportazione di commodities agricole, a causa della diretta ingerenza di potenze europee; un paese a cui viene negato il suo sviluppo attraverso il finanziamento e lo stimolo al latifondo,

non poteva che bruciare vivo. E così è. La Polizia Federale sa chi sono i responsabili materiali dell’incendio. Il mondo sa che Bolsonaro è il vero mandante, e gli scrive una bella letterina. Intanto il Pantanal si estingue in fiamme. Il 15 per cento di un ecosistema unico al mondo, culla della biodiversità, non esiste più.