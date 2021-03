tratto da: https://www.remocontro.it/2021/03/10/brasile-politico-vaccino-lula-e-quel-processo-fazioso-a-favorire-bolsonaro/

Remocontro 10 Marzo 2021

Brasile martoriato dal virus e da Bolsonaro, 2000 morti al giorno, possibile vaccino politico col ritorno di Lula scagionato. L’ex presidente processato irregolarmente messo in carcere per rendere possibile la sterzata alla destra estrema di Bolsonaro. Ora Lula possibile candidato vincente alle presidenziali 2022, mentre tocca al giudice ed ex ministro Sergio Moro, inquisitore fazioso e scorretto, difendersi.

Cinque anni ci ha messo Fachin, uno dei giudici più ferocemente anti-Lula, per riconoscere che la 13ma sezione della Corte Federale di Curitiba presieduta da Sergio Moro, altro inquirente notoriamente schierato (poi premiato con ministero delle Giustizia da Bolsonaro), non era competente per giudicare l’ex presidente.

«Il presidente protofascista Jair Bolsonaro non doveva esistere, l’Amazzonia non doveva bruciare, indigeni gay donne e sindacalisti non dovevano essere perseguitati insultati e ogni tanto uccisi, il Covid non doveva massacrare 265mila brasiliani e magari non avrebbe fatto in tempo a mutarsi nella temibile variante sudamericana. Abbiamo scherzato, scusate tanto, premete rewind… Lula libre!»