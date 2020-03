‘Campagna acquisti’ di 3 deputati per Netanyahu: futuro tempestoso in MO

«La sua agenda nell’immediato sarà contenere l’Iran (forse con qualche operazione per bloccare le nuove iniziative sul nucleare) e allontanarlo da Siria e Iraq; consolidare un specie di accordo con Hamas per evitare un nuovo conflitto e allo stesso tempo tenere separati i due governi palestinesi; seguire i suggerimenti dei militari per frenare la crescita di Hezbollah in Libano e dintorni».