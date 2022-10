Campo profughi di Gerusalemme sotto assedio mentre Israele dà la caccia all’assassino

Articolo pubblicato originariamente su Middle East Eye e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Di Lubna Masarwa

Manifestanti palestinesi in piedi dietro pneumatici in fiamme in un contenitore di rifiuti durante un’incursione israeliana nel campo profughi di Shuafat il 10 ottobre (AFP)

I residenti di Shuafat non possono ricevere assistenza sanitaria e beni di prima necessità dopo il blocco del campo per la ricerca dell’uomo che ha ucciso un soldato israeliano

I residenti del campo profughi di Shuafat, nella Gerusalemme Est occupata, sono intrappolati nel quartiere da tre giorni: alcuni non possono uscire per ricevere cure mediche critiche e molti rifornimenti di base sono in via di esaurimento, poiché le forze israeliane hanno imposto un rigido blocco.

Le truppe israeliane hanno bloccato il campo, situato a soli due chilometri dalla Città Vecchia, dopo che sabato una soldatessa israeliana è stata uccisa da un uomo che si è avvicinato al posto di blocco che conduce al campo e ha aperto il fuoco.

La polizia israeliana ha identificato il sospetto, che è ancora a piede libero, come Udi Tamimi, un 22enne palestinese residente a Shuafat.

Descrivendo la situazione a Shuafat come “tragica”, Thaer al-Fasfos, attivista e membro del comitato popolare del campo, ha dichiarato: “Molti pazienti hanno bisogno di andare negli ospedali di Gerusalemme ma non possono farlo.

“Ci sono molti casi che hanno bisogno di dialisi, così come malati di cancro che non possono accedere alle cure o alla chemioterapia a Hadassa e Ein Karam”.

L’istruzione all’interno del campo, che ospita circa 140.000 persone, è stata sospesa e i negozi stanno facendo i conti con la mancanza di rifornimenti.

“C’è stata una carenza di prodotti sugli scaffali, compresa la farina di cui la gente ha bisogno per fare il pane e altri pasti di base”, ha detto Fasfos a Middle East Eye.

“È la prima volta che si verifica un assedio di questo tipo. Si tratta di un’area all’interno della città di Gerusalemme, questo causerà una grande catastrofe per noi, qualcosa che non abbiamo la capacità di affrontare”.

Tutti i checkpoint sono bloccati e ora siamo in una grande prigione.- Thaer al-Fasfos, attivista, campo profughi di Shuafat

Riferendosi alla caccia all’uomo in un’intervista rilasciata domenica all’emittente pubblica Kan, il ministro della Pubblica sicurezza israeliano Omer Barlev ha dichiarato: “Il campo profughi è completamente circondato… Potrebbero volerci ore, giorni, ma lo prenderemo”.

Parlando con MEE, Shawan Jabarin, presidente di Alhaq, un gruppo palestinese per i diritti umani, ha descritto la chiusura del campo come una “punizione collettiva” in cui le autorità israeliane “sentono di essere immuni da responsabilità”.

“La vita di un palestinese non ha alcuna sacralità per loro, così come i loro mezzi di sostentamento e la loro dignità. Questo è radicato nella mentalità dell’occupazione [israeliana]”, ha affermato Jabarin.

“Da un punto di vista legale, questa punizione collettiva equivale a un crimine di guerra e viola la Convenzione di Ginevra. È una forma di persecuzione che lo Stato di Israele applica sia nelle azioni che nella legge”.

Shuafat è l’unico campo profughi che rientra nei confini municipali di Gerusalemme, ma si trova dall’altra parte del muro di separazione israeliano rispetto alla maggior parte della città. Nel campo vivono circa 140.000 palestinesi, il 90% dei quali ha un documento d’identità di residente a Gerusalemme, diverso dalla cittadinanza israeliana o dell’Autorità Palestinese.

Una grande prigione

Le Brigate dei Martiri di Al-Aqsa, un’ala armata associata al movimento Fatah, hanno rivendicato la responsabilità dell’attacco di sabato, ma si ritiene che l’attentatore abbia agito senza affiliazione ad alcun gruppo.

Secondo i media israeliani, la madre, il padre e il fratello di Tamimi sono stati arrestati.

Le forze israeliane hanno anche chiuso tutti gli ingressi alla città di Anata e al sobborgo di al-Salam, a nord-est di Gerusalemme Est.

Il campo di Shuafat è stato segnalato come brulicante di soldati israeliani lunedì, mentre la ricerca del sospetto continuava.

“Le incursioni continuano e grandi forze militari entrano nel campo, alzando le armi verso la gente”, ha detto Fasfos.

“Anche le unità speciali [israeliane] sono sul terreno, causando ferite alle persone, senza che nessuno sia in grado di aiutarle o assisterle”.

In una dichiarazione, la Società della Mezzaluna Rossa Palestinese ha affermato che le forze israeliane hanno impedito agli equipaggi delle ambulanze di entrare a Shuafat e Anata.

La Mezzaluna Rossa ha detto che le truppe israeliane hanno bloccato l’accesso ai servizi di emergenza e impedito “al personale medico di svolgere il proprio dovere umanitario”.

“Tutti i checkpoint sono bloccati e ora siamo in una grande prigione”, ha detto Fasfos.

“La gente non aveva idea che il campo sarebbe stato chiuso, non c’è nessuno che venga a smaltire i rifiuti o a pulire”.

La polizia ha detto che è stato utilizzato anche un elicottero per sorvegliare l’area dall’alto.

Un residente di Shuafat, che ha rifiutato di essere nominato, ha detto a MEE di aver aspettato tre ore a un posto di blocco per poter andare a fare il suo trattamento settimanale di dialisi, ma non gli è stato permesso di uscire. Solo le persone che non risiedono a Shuafat possono uscire, hanno detto le fonti.

“Questo [blocco] ha ora limitato le persone che cercano cure, i bambini e gli eventi sociali, come i matrimoni, e così via”, ha detto Jaba.

Oltre a questa chiusura, i palestinesi all’interno di questa prigione sono perseguitati, attraverso posti di blocco, lancio di gas lacrimogeni e granate stordenti, incursioni nelle case e terrorizzazione delle persone”.

“Quando un colono compie un omicidio, l’insediamento non viene chiuso in questo modo e non gli succede nulla. Ma se un palestinese lancia un sasso, l’intera comunità viene punita”.

Moschea di Al-Aqsa presa d’assalto

Le tensioni a Gerusalemme Est e nella Cisgiordania occupata sono aumentate negli ultimi giorni a seguito di una serie di uccisioni di palestinesi da parte delle forze israeliane e dell’inizio della settimana di festività ebraica di Sukkot.

Le forze israeliane hanno ucciso due adolescenti palestinesi nella città cisgiordana di Jenin sabato mattina, poche ore dopo aver ucciso altri due minorenni, tra cui un ragazzo di 14 anni, vicino a Qalqilya e Ramallah.

Più di 160 palestinesi sono stati uccisi dal fuoco israeliano quest’anno, di cui 50 nella Striscia di Gaza e almeno 110 in Cisgiordania e a Gerusalemme Est.

Il numero di morti in Cisgiordania è il più alto registrato in un solo anno dal 2015.

Decine di coloni israeliani hanno preso d’assalto la Moschea di Al-Aqsa nella Gerusalemme Est occupata lunedì, nel secondo giorno di Sukkot.

All’interno i coloni hanno recitato preghiere dopo che la polizia israeliana aveva sgomberato il complesso dai fedeli musulmani.

Altri coloni hanno marciato per le strade della Città Vecchia mentre svolgevano rituali vicino ai cancelli che conducono alla Moschea di Al-Aqsa.

I palestinesi si sono indignati per le ripetute intrusioni dei coloni israeliani nella Moschea di Al-Aqsa.

Per convenzione, i turisti non musulmani possono visitarla a determinate condizioni e con l’approvazione del Waqf, un ente islamico che gestisce gli affari della moschea, ma solo i musulmani sono autorizzati a pregare.

Tor Wennesland, coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente, ha rilasciato sabato una dichiarazione in cui si dice “allarmato per il deterioramento della situazione della sicurezza” e sollecita le autorità israeliane e palestinesi a “ripristinare la calma ed evitare ulteriori escalation”.