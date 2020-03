Cecchini israeliani si vantano di aver colpito decine di palestinesi alle ginocchia

tratto da: infopal

7/3/2020

Gaza – MEMO. I cecchini israeliani che hanno partecipato alla repressione condannata a livello internazionale dei manifestanti palestinesi nella Striscia di Gaza si sono vantati delle loro azioni durante interviste rilasciate a Haaretz .

“ Ho tenuto il bossolo di ogni colpo che ho sparato ”, ha detto un ex-cecchino della brigata di fanteria Golani. “ Li ho nella mia stanza. Quindi non devo fare una stima – lo so: 52 colpi andati a segno ”.

Alla domanda su come sia la situazione comparata con altri del suo battaglione, Eden (nome fittizio) ha risposto: “ Dal punto di vista dei tiri andati a segno, ho il massimo. Nel mio battaglione direbbero: ‘Guarda, ecco che arriva l’assassino’ ”.

“ Devi capire che prima di presentarci, i colpi alle ginocchia erano la cosa più difficile da accumulare. C’era una storia su un cecchino che aveva colpito 11 ginocchia e la gente pensava che nessuno potesse superarlo. E poi ho colpito sette-otto ginocchia in un giorno. Nel giro di poche ore, ho quasi battuto il suo record ”.

Secondo Haaretz, delle decine di cecchini avvicinati dal giornale, sei – tutti ora dimessi dall’esercito – hanno accettato di essere intervistati.

Eden si vantava di battere il “record del ginocchio” durante la manifestazione del 14 maggio 2018.

“ In quel giorno, la nostra coppia ha avuto il maggior numero di colpi [andanti a segno], 42 in tutto. Il mio localizzatore non avrebbe dovuto sparare, ma gli ho dato una pausa, perché ci stavamo avvicinando alla fine del nostro turno, e non aveva [ancora compito] le ginocchia ”, ha dichiarato a Haaretz.

“ Alla fine vuoi partire con la sensazione di aver fatto qualcosa, di non essere stato un cecchino solo durante gli esercizi. Quindi, dopo aver messo a segno qualche colpo, gli ho suggerito di cambiare. Si è fatto circa 28 ginocchia lì, dire i”.

Durante le proteste della Grande Marcia del Ritorno, le forze armate israeliane hanno autorizzato i cecchini a colpire i cosiddetti “principali incitatori”, una categoria che, come Haaretz ha fatto notare, è definita da criteri “piuttosto vaghi”.

Un comandante della squadra di cecchini Golani ha affermato: “ Non è così complicato capire chi sta organizzando e incitando [gli altri manifestanti]. Lo identifichi, ad esempio, per il fatto che ti dà le spalle e si trova di fronte alla folla. In molti casi, ha anche in mano un megafono ”.

I cecchini citati nel documento spiegavano come funzionava la catena di comando durante le proteste. “ Per ogni cecchino c’era un comandante a livello junior [un non-com], come me, e anche un comandante senior – un comandante di compagnia o un vice-comandante di compagnia ”, ha affermato “Amir.

“ L’ufficiale superiore richiede l’autorizzazione a sparare dal comandante della brigata del settore. Si mette alla radio e gli chiede: “Posso aggiungere un altro ginocchio per questo pomeriggio? ”.

Un altro cecchino, “Daniel”, ha affermato che le procedure erano più flessibili nella pratica. “ In generale, dovevi richiedere l’autorizzazione per sparare al tuo ufficiale superiore, il quale richiedeva l’autorizzazione al comandante della compagnia o al comandante del battaglione”.

“Se funzionasse come dovrebbe, potrebbero essere necessari meno di 10 secondi. I comandanti non erano particolarmente avari nel rilasciare le autorizzazioni per sparare. Si fidavano quando affermavamo di aver identificato un obiettivo giustificabile ”.

Traduzione per InfoPal di F.H.L.