Centinaia di palestinesi a Jenin piangono il 19enne ucciso da Israele mentre continua l’assalto alla Cisgiordania

Articolo pubblicato originariamente su The New Arab e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Taher Zakarneh è stato toccato dall’uccisione dei suoi coetanei, in particolare quella di un suo caro amico e compagno di classe, ha dichiarato il padre. [Getty]

Taher Zakarneh è stato ucciso in un raid israeliano a Qabatiya, vicino a Jenin, mentre la violenza continua a crescere in Cisgiordania. Domenica, dieci soldati israeliani sono stati feriti in due distinti attacchi a fuoco nella Valle del Giordano occupata e vicino a Ramallah.

Centinaia di palestinesi hanno partecipato lunedì ai funerali di un adolescente palestinese ucciso di prima mattina a Qabatiya, a ovest della città di Jenin, da un’incursione delle forze israeliane.

La vittima era Taher Zakarneh, 19 anni, residente a Qabatiya, che il Jihad islamico palestinese (PIJ) ha pianto come uno dei suoi membri in un comunicato.

“Le forze israeliane hanno fatto irruzione a Qabatiya intorno alle 5:00 del mattino e hanno arrestato tre residenti”, ha dichiarato a The New Arab Mohammad Habash, segretario locale di Fatah a Qabatiya.

“I giovani hanno affrontato le forze israeliane con pietre, mentre alcuni uomini armati hanno aperto il fuoco contro di loro”, ha aggiunto Habash. “Taher Zakarneh si trovava tra i giovani lungo la strada quando i soldati israeliani hanno aperto il fuoco contro di loro ed è stato colpito alla testa”.

“Le forze israeliane hanno aumentato le incursioni non solo a Qabatiya ma in tutta Jenin”, ha detto Habash. “È un tentativo di scoraggiare e sottomettere i giovani palestinesi, ma questa è una generazione arrabbiata che ha scelto di resistere”, ha sottolineato.

“Da quando ha iniziato a capire la situazione del Paese, voleva solo affrontare le forze israeliane, anche se tutti gli abbiamo consigliato di concentrarsi sul suo futuro”, ha detto il padre di Zakarneh ai giornalisti palestinesi fuori dall’ospedale di Jenin prima del funerale. “Taher non aveva molti progetti per il futuro”.

“Tutti gli abbiamo detto di prendersi cura di sé e di non rischiare la vita, ma lui ha insistito”, ha aggiunto il padre di Zakarneh. “È stato molto colpito dagli arresti e dalle uccisioni dei suoi coetanei a Jenin ed è stato particolarmente colpito dalla morte del suo caro amico e compagno di classe, Mahmoud Sanajel”.

Mahmoud Sanajel è stato ucciso nel 2020 dalla polizia israeliana nella città vecchia di Gerusalemme dopo aver sparato contro gli agenti israeliani, ferendone uno.

L’uccisione di Zakarneh è arrivata poche ore dopo che quattro soldati israeliani sono stati feriti, nella tarda serata di domenica, in un attacco a fuoco vicino al villaggio di Nabi Saleh, a ovest di Ramallah.

Secondo i media israeliani che citano fonti dell’esercito israeliano, l’attacco è stato compiuto con un fucile da caccia.

All’inizio di domenica, sei soldati israeliani sono stati feriti, uno in condizioni critiche, in un attacco a un autobus di soldati nella Valle del Giordano. Due palestinesi sono stati arrestati nelle ore successive.

La violenza nella Cisgiordania occupata è aumentata nelle ultime settimane dopo che le forze israeliane hanno intensificato le incursioni nelle città della Cisgiordania, spesso scambiando il fuoco con uomini armati palestinesi.

Dall’inizio del 2022, le forze israeliane hanno ucciso 31 palestinesi a Jenin e più di 140 in tutta la Cisgiordania occupata e nella Striscia di Gaza assediata.