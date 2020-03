C’ERA UNA VOLTA A GAZA…. di Patrizia Cecconi

C’era una volta a Gaza….

E ancora c’è, nonostante nel 2014 l’esercito con la stella di David l’abbia distrutto….

C’era una volta a Gaza un laboratorio di sartoria ideato da una stilista gazawa.

Non ci pensavate vero che a Gaza ci sono anche delle stiliste!!!

Non fatevi ingannare, Gaza non è solo sfacelo e disperazione, Gaza è anche creatività nel bel mezzo della tragedia!