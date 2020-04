CHE SENSO HA CHIUDERE I PORTI? di Alex Zanotelli

L’Italia non può essere porto sicuro solo per le imbarcazioni italiane e non per quelle straniere. I porti italiani non sarebbero più un posto sicuro perché il sistema sanitario nazionale non sarebbe in grado di mettere in quarantena qualche centinaio di rifugiati? Siamo tornati alla politica di Salvini? È chiaro che il decreto del governo è mirato a bloccare la Alan Kurdi che batte bandiera tedesca e sta cercando un porto in cui sbarcare 150 rifugiati salvati in mare, ma è criminale rifiutarsi di accogliere rifugiati che fuggono dalla Libia dove sono imprigionati in lager e torturati. Il decreto è ancora una volta contro le leggi e le convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia