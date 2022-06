Chi ha ucciso Shireen Abu Akleh?

Articolo pubblicat originariamente sul New York Times e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Nei suoi 25 anni di attività come giornalista di Al Jazeera, Shireen Abu Akleh ha coperto molti scontri tra israeliani e palestinesi. Così, quando si è recata nella città di Jenin, nella Cisgiordania occupata, la mattina presto dell’11 maggio, per coprire un’operazione dell’esercito israeliano in un campo profughi, ha preso tutte le precauzioni del caso. Ha indossato un elmetto e un giubbotto antiproiettile blu con la scritta “stampa” a grandi lettere. Si è piazzata vicino all’ingresso del campo profughi con un gruppo di altri giornalisti e la sua presenza è stata subito notata. Era così conosciuta dal pubblico di lingua araba che una folla si è radunata per assistere al suo lavoro.

Nel corso del loro reportage, tuttavia, i giornalisti sono finiti sotto tiro. Abu Akleh, cittadina americana, è stata uccisa da un proiettile alla testa. Un altro giornalista, Ali Samoudi, che indossava un giubbotto antiproiettile con la scritta “stampa”, è stato colpito alla schiena ed è sopravvissuto.

Sono passate più di tre settimane dall’uccisione di Abu Akleh. Tuttavia, nonostante l’ondata di indignazione internazionale e gli appelli, tra gli altri, del Dipartimento di Stato americano, delle organizzazioni israeliane per i diritti umani, degli studiosi e dei membri della società civile per un’indagine approfondita sulla sua morte e sulle accuse di essere stata uccisa perché giornalista, non è stata avviata alcuna inchiesta esterna formale e imparziale. Il mondo sa ancora molto poco sui responsabili della sua morte. La famiglia di Abu Akleh, i suoi colleghi e tutti coloro che hanno a cuore la libertà di stampa come pilastro della democrazia meritano molto di più.

Le prime reazioni all’omicidio sono state allarmanti. Due giorni dopo la sua morte, sono stati annunciati i risultati di due indagini preliminari. L’Autorità Palestinese ha accusato Abu Akleh, 51 anni, di essere stata presa di mira dai soldati israeliani. L’esercito israeliano, da parte sua, ha affermato che c’è sempre il rischio di colpire i non combattenti durante uno scontro armato e ha detto che il colpo fatale potrebbe essere stato sparato da un’arma indiscriminata palestinese o da un cecchino israeliano. Il giorno in cui è stata colpita, un portavoce dell’esercito israeliano ha lasciato intendere che i giornalisti sono obiettivi legittimi. Il Times of Israel riporta che il portavoce ha dichiarato alla Radio dell’Esercito che Abu Akleh stava “filmando e lavorando per un’agenzia di stampa in mezzo a palestinesi armati. Sono armati di telecamere, se mi permettete di dirlo”.

Con questo commento, Israele sembra aver messo in discussione la presenza stessa dei giornalisti in Cisgiordania e ha liquidato il ruolo cruciale che reporter coraggiosi e indipendenti come Abu Akleh e altri hanno svolto nel testimoniare la violenza che, nelle ultime settimane, si è intensificata.

Ma agli israeliani dovrebbe interessare di più quello che è successo ad Abu Akleh. Le democrazie richiedono una stampa libera come prerequisito per un autogoverno informato. Israele deve garantire la sicurezza dei giornalisti nel Paese e nelle aree che occupa, per garantire la sicurezza della propria democrazia.

Le tensioni si sono manifestate chiaramente due giorni dopo la sparatoria, quando gli agenti di polizia israeliani hanno attaccato alcune delle centinaia di partecipanti al corteo funebre di Abu Akleh a Gerusalemme Est, facendo quasi cadere la bara. Numerosi video hanno mostrato gli agenti attaccare i fedeli con manganelli e granate stordenti. La polizia israeliana sembrava voler evitare che il funerale si trasformasse in un raduno nazionalista e ha dichiarato che gli agenti hanno agito contro una “folla” che aveva preso la bara e stava cercando di marciare a piedi, in violazione di un piano precedentemente approvato.

L’attenzione si è ora spostata sulla scientifica dell’indagine e le due parti sono ai ferri corti. L’Autorità Palestinese dice di avere il proiettile che ha ucciso la giornalista. Il governo israeliano dice che potrebbe avere il fucile che l’ha sparato. L’esame dei segni sul proiettile e della rigatura del fucile potrebbe determinare se sia stato un israeliano a sparare il colpo fatale.

Il 26 maggio, dopo due settimane di indagini, l’Autorità Palestinese ha accusato i soldati israeliani di aver ucciso intenzionalmente Abu Akleh. L’inchiesta ha concluso che un proiettile ad alta velocità da 5,56 millimetri sparato da un soldato israeliano “di stanza in mezzo alla strada” l’aveva colpita mentre cercava di sfuggire al fuoco israeliano. Israele ha respinto ogni ipotesi che l’uccisione sia stata deliberata, definendo l’accusa una “palese menzogna”.

Negli Stati Uniti, il Dipartimento di Stato ha chiesto un’indagine. “È importante per noi. È importante per il mondo che l’indagine sia approfondita, completa, trasparente e, soprattutto, che le indagini si concludano con la piena assunzione di responsabilità da parte dei responsabili della sua morte”, ha dichiarato il mese scorso Ned Price, portavoce del Dipartimento. Alla Camera dei Rappresentanti, 57 democratici hanno firmato una lettera al Segretario di Stato e al capo dell’FBI per chiedere di condurre le indagini, esortandoli a “sostenere i valori su cui è stata fondata la nostra nazione, tra cui i diritti umani, l’uguaglianza per tutti e la libertà di parola”. La lettera continuava: “Abbiamo il dovere di proteggere gli americani che fanno informazione all’estero”.

La CNN e altre organizzazioni giornalistiche hanno avviato le proprie indagini. Dopo aver esaminato i filmati, i racconti dei testimoni e l’analisi audio forense degli spari, la CNN ha riferito che le prove suggeriscono che “Abu Akleh è stata uccisa in un attacco mirato dalle forze israeliane”. I testimoni e i video hanno fornito nuove prove “che non c’erano combattimenti attivi né militanti palestinesi nelle vicinanze di Abu Akleh nei momenti precedenti la sua morte”.

Israele ha reagito bruscamente. In un discorso al World Economic Forum di Davos, il 25 maggio, il presidente israeliano Isaac Herzog ha respinto il rapporto, affermando che era basato su “fatti falsi”.

Ciò rende ancora più importante ottenere un resoconto completo e accurato, e il miglior mezzo possibile per stabilire questi fatti sarebbe un’indagine indipendente condotta da un gruppo con la partecipazione americana, israeliana e palestinese.

Il 20 maggio, l’ambasciatore di Israele negli Stati Uniti ha dichiarato che Israele ha chiesto “fin dall’inizio un’indagine congiunta israelo-palestinese imparziale con gli Stati Uniti in qualità di osservatori”.

L’indipendenza in questa indagine sarebbe certamente un’impresa ardua. I palestinesi, convinti che Israele avrebbe tentato di sbiancare l’omicidio, hanno dichiarato fin dall’inizio che non avrebbero collaborato con alcuna indagine israeliana. In Israele, che ha affrontato decenni di condanne unilaterali da parte delle Nazioni Unite e di altre agenzie internazionali, c’è una profonda diffidenza verso qualsiasi indagine esterna. La destra politica israeliana non vede di buon occhio le truppe investigative.

Anche se le domande sulla morte della giornalista Abu Akleh possono essere difficili da rispondere, non è una scusa per ignorarle. I giornalisti sono consapevoli dei pericoli insiti nella copertura dei conflitti armati e sanno che gli eserciti non amano che le loro missioni violente siano esposte al pubblico ludibrio. Ma il lavoro dei giornalisti è essenziale per rendere conto all’opinione pubblica delle azioni delle forze armate di qualsiasi Paese. I giornalisti non possono fare il loro lavoro se vengono presi di mira impunemente da qualsiasi parte in conflitto. Anche se non è stata presa di mira, Israele deve comunque affrontare il problema di come sia accaduto e di cosa si possa fare per evitare tragedie simili.

Sapere cosa è realmente accaduto nel campo profughi di Jenin ha un significato che va ben oltre la Cisgiordania; questi fatti aiuterebbero a rafforzare il messaggio, ai governi e alle truppe, che i non combattenti in una zona di conflitto – compresi giornalisti, operatori sanitari e civili chiaramente identificati – devono essere protetti.

L’importanza di Abu Akleh come giornalista e il suo passaporto americano sono serviti a concentrare l’attenzione sulla sua morte. Ma molti altri giornalisti perdono la vita senza essere notati dal pubblico. Secondo un database gestito dall’organizzazione no-profit Committee to Protect Journalists, dal 1992 al 2022 sono stati uccisi 511 giornalisti nel fuoco incrociato o in incarichi pericolosi, 347 dei quali in guerra. I giornalisti muoiono in Ucraina, alcuni presumibilmente uccisi deliberatamente.

L’Autorità Palestinese, Israele e gli Stati Uniti farebbero bene a concordare un investigatore indipendente per determinare chi ha sparato ad Abu Akleh e stabilire se era un obiettivo a causa del suo lavoro di giornalista. Abu Akleh è stata un modello di reportage coraggioso e onesto per molti aspiranti giornalisti, comprese molte donne.

Il miglior tributo alla sua vita e al suo lavoro sarebbe quello di assicurarsi che la sua morte non svanisca nella nebbia dell’odio e della recriminazione, ma serva a garantire la sicurezza di tutti i giornalisti che cercano di penetrare quella nebbia.