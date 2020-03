CHI SONO I GRECI CHE ATTACCANO LE ONG A LESBO – di Annalisa Camilli (aggiornamenti)

Avevamo raggiunto un accordo con l’avvocato dei due imputati che, se si fossero scusati, non avremmo chiesto una condanna. Ma la giudice è stata molto severa, perché uno dei due imputati è stato coinvolto in moltissimi altri episodi di violenza contro i migranti e contro gli attivisti

I migranti li assolvono e invece a noi greci ci condannano, per cosa? Per aver scritto una frase su Facebook

La situazione sull’isola è drammatica, non ho mai vissuto un livello così alto di violenza. Ed è una sensazione condivisa, ci sentiamo tutti minacciati, non ci possiamo muovere liberamente

Abbiamo portato questo caso in tribunale, perché si fermi il senso di impunità di queste persone. Ma una sentenza del tribunale non basta, se non troviamo il modo di affrontare il problema siamo tutti in pericolo. Il fatto che alcuni gruppi stiano venendo a Lesbo per attaccare i migranti è gravissimo