Chi sono i terroristi? Come una nuova generazione palestinese combatte l’occupazione

Articolo pubblicato orginariamente su Middle East Eye e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Di David Hearst

Dai contadini delle colline meridionali di Hebron attaccati dai coloni ai gruppi armati del campo di Jenin che affrontano incursioni notturne, si sta formando una nuova ondata di resistenza in Cisgiordania.

Il villaggio di Attwani è la fine della strada. Letteralmente. Dietro di esso si trova una strada di coloni che inizia a Gerusalemme e termina nelle colline meridionali di Hebron.

Di fronte c’è Masafer Yatta, un’area di 30 chilometri quadrati che Israele ha dichiarato zona di tiro militare negli anni Ottanta.

I 2.500 residenti di Masafer Yatta sono coinvolti in battaglie quotidiane con coloni e soldati.

La mattina in cui sono arrivato ad Attwani, Asharaf Mahmoud Amour, 40 anni, guardava con calma un mucchio di blocchi di cemento. Erano i resti della sua casa. Un bulldozer l’aveva demolita poche ore prima. Con suo grande stupore, i soldati avevano lasciato in piedi il capannone a sinistra e il pollaio a destra, entrambi sotto ordine di demolizione.

“Vi dirò dove dormiremo stanotte: con le galline e le capre”, ha detto Amour

“Tutto ciò che vogliono è costringerci ad andarcene. Distruggono le case, ci bloccano i campi, ci terrorizzano continuamente con i soldati e i coloni in giro, invadono le case e ci arrestano. E sappiamo che ciò che vogliono da tutto questo è spingerci ad andarcene. Questa è la sfida che accettiamo”, ha detto il padre di cinque figli.

“Stanno cercando di presentare al mondo che siamo terroristi. Chi sono i terroristi? Noi stiamo cercando di rimanere nelle nostre case. Sono loro che ci terrorizzano. Io resterò qui anche se dovessi dormire sotto una pietra”.

Due cartelli si trovano pochi metri più indietro, lungo il sentiero sterrato. Il primo è un cartello che recita “Sostegno umanitario ai palestinesi a rischio di trasferimento forzato in Cisgiordania”, con i loghi di 11 agenzie governative di aiuto dell’Unione Europea.

Questa espressione di sostegno internazionale ha avuto poco valore come deterrente per i coloni, perché sopra di essa è esposto il ritratto di Harum Abu Aram, 26 anni.

Oggi Abu Aram giace paralizzato in ospedale dopo aver cercato di difendere il suo pezzo di roccia.

Un altro contadino, Hafez Huraini, se l’è cavata fortunatamente con due braccia rotte.

Cinque coloni mascherati, armati di tubi di metallo e accompagnati da un soldato fuori servizio che sparava in aria, hanno attaccato Huraini mentre stava curando la sua terra. Huraini si è difeso con una zappa.

Sami, suo figlio, ha raccontato: “Erano cinque contro un uomo di 52 anni. Quando sono arrivato da lui, mio padre sanguinava dalla mano destra e si teneva la sinistra. Dietro di me sono arrivati altri abitanti del villaggio e altri coloni e la polizia”.

La polizia ha detto che avrebbe arrestato l’uomo ferito.

“In quel momento abbiamo iniziato ad arrabbiarci molto. I coloni si sono piazzati davanti all’ambulanza. Abbiamo messo mio padre dentro l’ambulanza. I coloni hanno iniziato a pugnalare i pneumatici dell’ambulanza della Mezzaluna Rossa, che così non poteva muoversi”, ha ricordato Sami.

“L’esercito è diventato molto duro e ci ha assalito. Siamo stati cacciati dalla scena e hanno continuato a farlo. Poi hanno trasferito mio padre in un’ambulanza militare”.

Sono così iniziati 10 giorni di detenzione per Huraini, vittima dell’attacco dei coloni.

Gli israeliani stanno letteralmente trasformando la Cisgiordania in una rete di riserve autoctone. Stanno progettando la geografia e la demografia della Cisgiordania per assicurarsi un dominio duraturo”. – Jamal Juma’a, attivista politico palestinese

È stato trasferito nel carcere di Ofer. Arrestato con il sospetto di aver causato gravi lesioni fisiche al colono che lo aveva attaccato, un tribunale militare era pronto a condannarlo a più di 12 anni di carcere. Miracolosamente, il caso del pubblico ministero è crollato.

In tribunale è stato prodotto un video che mostra l’intero incidente. Il giudice ha criticato la polizia per aver ritardato di oltre una settimana l’interrogatorio dei coloni.

L’avvocato di Huraini, Riham Nasra, ha suggerito che ciò è stato fatto per rendere inutilizzabili le prove in tribunale. Ha affermato che: “Il complotto ordito contro Hafez Huraini è stato smentito non appena un video che documenta la sua aggressione da parte di coloni armati e mascherati ha raggiunto la polizia e il pubblico”.

“I dieci giorni di detenzione avevano il solo scopo di oscurare la verità e preservare la falsa narrativa creata dai suoi accusatori. Per questo motivo la polizia si è astenuta dall’indagare sui suoi aggressori con un avvertimento per nove giorni, contaminando così l’indagine di cui è responsabile”.

Tuttavia, la giustizia militare aveva un pungiglione nella coda. Rilasciando Huraini, gli hanno ordinato di pagare una cauzione di 10.000 shekel (2.800 dollari) e di stare lontano dalla sua terra per 30 giorni, in attesa di ulteriori indagini sull’incidente. I coloni che hanno compiuto l’attacco e il soldato fuori servizio che ha sparato sei colpi in aria sono stati rilasciati.

Sami fa parte di una nuova generazione di agricoltori e attivisti determinati a resistere alle predazioni dello Stato israeliano in tutte le sue forme – coloni, soldati, poliziotti e tribunali.

Sami ha fondato un gruppo chiamato “Gioventù di Sumud”. Questa parola si sente spesso nelle colline meridionali di Hebron. Significa fermezza.

“Vivevamo in una grotta quando siamo stati sfrattati dal nostro villaggio. Abbiamo sistemato la nostra grotta, abbiamo costruito dei muri, l’abbiamo collegata all’acqua del nostro villaggio. L’occupante ci ha fatto pagare un prezzo altissimo. Mi hanno rotto le ossa. La violenza dei coloni è ad alti livelli”. Ha detto Sami.

Questa generazione è diversa: sicura di sé, determinata, connessa a Internet e che parla correntemente l’inglese.

“Israele si aspetta che i vecchi muoiano e che i giovani si fermino, ma sta accadendo il contrario”, ha detto Sami.

“Non abbiamo ricevuto alcun ordine di iniziare la lotta. Non abbiamo leader e non apparteniamo a nessuna fazione. Abbiamo iniziato la lotta da soli”.

Sami è ottimista: “Chiunque in questa situazione penserebbe di andarsene, ma noi continuiamo a esistere, a sorridere, a dimostrare che stiamo vivendo, a dimostrare che non ci arrendiamo. È questa la particolarità del nostro popolo, dimostrare che siamo straordinari”.

Jamal Juma’a, il veterano attivista politico palestinese, è meno convinto: “Gli israeliani stanno letteralmente trasformando la Cisgiordania in una rete di riserve autoctone. Stanno progettando la geografia e la demografia della Cisgiordania per assicurarsi un dominio e un controllo duraturi”.

I coloni hanno ora una salda presa sulla topografia della Cisgiordania. Prima di Oslo, i coloni dovevano attraversare la Linea Verde fino a Israele 1948 per trovare lavoro. Ora hanno 19 zone industriali, con altre in costruzione, e aree agricole.

Con nomi accattivanti come Desert Gate e Cherry Plantation, coltivano di tutto, dall’uva al bestiame.

Per gli agricoltori indigeni di questa terra, la vita è molto diversa. Le strade sterrate sono quasi impraticabili a causa delle pattuglie militari israeliane.

Juma’a ha detto: “Si tornerà alle grotte e agli asini”.

Paralisi a Ramallah

Hani al-Masri è uno dei principali giornalisti e commentatori politici palestinesi.

Direttore generale di Masarat, il Centro palestinese per la ricerca politica e gli studi strategici, Masri un tempo si considerava un insider di Fatah e un confidente del presidente Mahmoud Abbas.

Ora non più. “L’ultima volta che mi ha visto, si è arrabbiato prima ancora che avessi la possibilità di parlare”, ha detto Masri.

Il motivo della caduta in disgrazia di Masri è chiaro. Masri è diventato uno dei critici più acerrimi, ma anche meglio informati, di Abbas.

Israele si aspetta che i vecchi muoiano e che i giovani si fermino, ma sta accadendo il contrario”. – Sami Huraini, fondatore di youth of sumud

“A Ramallah non c’è una leadership da molto tempo. All’inizio Abu Mazen [Abbas] si vantava che Israele gli avrebbe dato più di quanto avesse dato a Yasser Arafat, perché lui [Abbas] era moderato, anti-violenza. Ma in realtà ha fallito più di Arafat”, ha detto Masri.

La sua risposta ad ogni fallimento è stata “più negoziati”, ma il suo problema è che Israele non è interessato ai negoziati. Senza negoziati, la sua legittimità crolla, non solo perché non ha un programma nazionale, ma perché tutte le fonti della sua legittimità si sono prosciugate”.

A quasi tre decenni dalla firma degli accordi di Oslo, l’87enne presidente presiede il relitto del proto-Stato palestinese.

“Non c’è Fatah, non c’è OLP, non ci sono elezioni, non c’è autorità, non c’è società civile e non ci sono media indipendenti”, ha detto Masri.

Non è nemmeno sorpreso che Abbas abbia scelto Hussein al-Sheikh come suo successore. Sheikh è stato catapultato nella posizione chiave di segretario generale del comitato esecutivo dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) a maggio.

Masri ha rivelato perché Abbas ha scelto Sheikh. “Gli è stato chiesto perché ha scelto Sheikh e lui [Abbas] ha risposto: ‘Perché è intelligente’. Ho chiesto al comitato centrale di scegliere e non sono riusciti a mettersi d’accordo. Così ho scelto il più intelligente tra loro”.

Ma, è stata la risposta, Sheikh non ha popolarità. “Io non ho popolarità”, ha risposto Abbas, secondo Masri.

Con questa candida riflessione, Masri si è detto d’accordo. Secondo i sondaggi di opinione condotti per diversi anni, tra il 60 e l’80% degli intervistati vuole che Abbas si dimetta.

Abbas non ha tutti i torti riguardo al comitato centrale. I pezzi grossi di Fatah – Nasser al-Qudwa (in esilio), Jibril Rajoub, Mahmoud al-Aloul, Mohammed Dahlan (in esilio) – stanno combattendo le loro battaglie.

Hamas, la cui leadership in Cisgiordania è stata decimata da arresti notturni, rifiuta di prendere parte alla battaglia per la successione, così come le altre fazioni palestinesi. La considerano una questione di esclusiva competenza di Fatah.

Masri ha detto: “Ho consigliato loro di lavorare insieme. Ma non lo fanno. Abu Mazen è intelligente in una cosa. Sa come dividerli. Ha detto a un membro del comitato centrale: ‘Tu sei il mio successore’. Ognuno di loro pensa di poter essere l’unico a farlo. C’è un’espressione in arabo: ‘Quando non hai un cavallo, devi sellare un asino'”.

Non è ancora chiaro se Sheikh rientri nella descrizione di asino. Sheikh ritiene di essersi guadagnato un posto al sole, essendo stato lui stesso in una prigione israeliana. Altri sono meno convinti.

Responsabile delle relazioni tra l’Autorità palestinese e Israele, Sheikh si è già guadagnato il dubbio onore di essere “portavoce dell’occupazione”. Collaborazione è un’altra parola sempre più usata per descrivere la cooperazione tra le forze di sicurezza dell’Autorità palestinese e quelle israeliane.

Esiste un accordo non scritto tra lui e il capo della sicurezza dell’AP Majed Faraj, l’unico altro funzionario palestinese che potrebbe essere considerato accettabile da Israele e da Washington.

Nonostante il suo potere come capo del Servizio di Sicurezza Preventiva dell’AP, Faraj non è riuscito a farsi eleggere nel comitato centrale dell’OLP.

Un sondaggio d’opinione condotto dal Palestinian Center for Policy and Survey Research nel mese di giugno ha indicato il tasso di popolarità dello sceicco al tre per cento, con un margine di errore di più o meno tre per cento.

Masri ha detto: “Hanno bisogno l’uno dell’altro. Uno è un canale per Israele, l’altro per gli Stati Uniti. Israele non è ancora disposto a mettere le uova in un solo paniere”.

Tuttavia, Sheikh è desideroso di entrare nel radar di Washington. Sheikh sta già sollevando lo spettro della disgregazione dell’AP e la possibilità di scontri tra i clan armati rivali di Fatah come argomento a favore del mantenimento dell’AP.

“Se dovessi smantellare l’Autorità Palestinese, qual è l’alternativa?”. Sheikh ha dichiarato al New York Times a luglio.

“L’alternativa è la violenza, il caos e lo spargimento di sangue”, ha aggiunto. “Conosco le conseguenze di questa decisione. So che i palestinesi ne pagherebbero il prezzo”.

Ma se Oslo è morto e l’Autorità palestinese è moribonda, sicuramente anche la pratica di eleggere solo candidati la cui funzione principale è quella di rendere l’occupazione di Israele il più facile possibile è defunta.

Mustafa Barghouti, leader e fondatore dell’Iniziativa Nazionale Palestinese e uomo che nel 2005 arrivò secondo ad Abbas, la pensa così.

“È un momento molto pericoloso e coloro che pensano di poter imporre certe persone ai palestinesi dovranno stare molto attenti, perché ciò che resta della legittimità e del rispetto sparirà se non avremo un processo democratico e un consenso tra i palestinesi”, ha detto Barghouti.

L’Autorità palestinese è paralizzata da tre crisi: il fallimento del suo programma di costruzione dello Stato; l’incapacità di presentare una strategia alternativa; la creazione di divisioni interne e l’uccisione delle elezioni.

Barghouti ha detto: “Hanno ucciso quel poco di processo democratico che avevamo, annullando le elezioni. E così facendo, hanno eliminato il processo di partecipazione, hanno eliminato il diritto del popolo di scegliere i propri leader e hanno bloccato completamente la strada alle giovani generazioni. Come può un giovane in Palestina essere influente in politica? Come?”.

Il giorno prima di incontrare Masri, Nablus era andata in fiamme. Scontri armati sono scoppiati tra i manifestanti – molti dei quali di Fatah – e le forze di sicurezza dell’Autorità palestinese dopo l’arresto di un alto esponente di Hamas, Musab Shtayyeh, ricercato da Israele.

Negli scontri a fuoco, un palestinese di 53 anni, Firas Yaish, è stato ucciso e un altro ferito gravemente.

Gli uomini armati hanno colpito con proiettili la sede del distretto dell’AP per protestare contro le politiche dell’autorità. Per calmare la città, l’Autorità palestinese ha dichiarato di aver trattenuto Shtayyeh per proteggerlo. Da allora ha iniziato uno sciopero della fame e l’AP gli ha negato per due volte l’accesso al suo avvocato.

“Senza il sostegno di Israele, l’Autorità palestinese crollerebbe nel giro di pochi mesi. Avete visto cosa è successo a Nablus, tutte le zone di Nablus erano in fiamme, non solo la città vecchia ma tutti i quartieri”, ha detto Masri.

“Questo significa che la maggioranza sostiene i combattenti che sono contro l’AP. Se l’Autorità palestinese mantiene le promesse di liberare Shtayyeh e lo tratta come un caso nazionale e non come un criminale, penso che il movimento sarà più grande”.

Masri ha aggiunto: “Il nostro problema è questo. Abbiamo bisogno di un cambiamento, ma le condizioni per il cambiamento non sono ancora mature. Temo lo scenario del caos, non quello del cambiamento”.

Resistenza nel campo di Jenin

I raid notturni israeliani si stanno intensificando in tutta la Cisgiordania, così come tutti gli indici di occupazione sotto la coalizione di Naftali Bennett e Yair Lapid.

Peace Now, il gruppo di pressione israeliano che sostiene la soluzione dei due Stati, ha confrontato l’occupazione sotto questa coalizione con quella dell’amministrazione di Benjamin Netanyahu in termini di pianificazione degli insediamenti, appalti, inizio delle costruzioni, nuovi avamposti, demolizioni, attacchi dei coloni e morti palestinesi.

Ogni categoria è aumentata. C’è stato un aumento del 35% nelle demolizioni di case, un salto del 62% negli inizi di costruzione, un aumento del 26% nei piani per le unità abitative. La violenza dei coloni è aumentata del 45%.

Secondo i dati delle Nazioni Unite, almeno 85 palestinesi sono stati uccisi in Cisgiordania tra l’inizio dell’anno e l’11 settembre, a fronte di una media annuale di 41 sotto Netanyahu – e il dato è già salito a tre cifre per l’anno da circa un mese a questa parte, facendo sì che il 2022 si avvii ad essere l’anno più letale per la violenza in Cisgiordania in più di un decennio.

L’immagine di Lapid come moderato sulla scena internazionale camuffa un’ondata inarrestabile di violenza di Stato contro i civili palestinesi.

Molti muoiono in incidenti con sparatorie, i cui dettagli esatti non sono chiari e non vengono mai esaminati in modo indipendente.

In un recente incidente, due giovani palestinesi sono stati uccisi e un altro ferito lunedì dopo che le forze israeliane hanno aperto il fuoco contro un veicolo vicino al campo profughi di Jalazone, a nord di Ramallah.

L’esercito israeliano ha dichiarato di aver “neutralizzato” due “sospetti”, affermando che avevano “tentato di compiere un attacco con speronamento contro i soldati dell’IDF”. L’esercito ha dichiarato di averne uccisi due e di averne ferito un terzo.

I morti sono stati chiamati Basel Basbous e Khaled al-Dabbas, entrambi del campo di Jalazone. Ma il comitato dei prigionieri dell’AP ha dichiarato di aver visitato un ospedale a Gerusalemme dove ha visto Basel Basbous ferito e sottoposto a cure.

Le autorità israeliane hanno smesso da tempo di confermare chi è morto e chi è vivo, per non parlare della restituzione dei corpi dei morti alle loro famiglie per la sepoltura.

Yehia Zubaidi

Yehia Zubaidi ha trascorso 16 anni in prigione in Israele dopo aver combattuto nella Seconda Intifada (MEE)

Yehia Zubaidi ha appreso dai media israeliani che suo fratello Daoud era morto per le ferite riportate nell’ospedale di Haifa. Ma l’ospedale si è rifiutato di rilasciare il corpo.

Zubaidi ha combattuto nella Seconda Intifada, iniziata nel 2000, e ha trascorso 16 anni in prigione tra il 2002 e il 2018. Suo fratello Zakaria è stato uno dei sei prigionieri evasi dalla prigione di Gilboa nel settembre 2021, tutti poi ricatturati.

Zubaidi ha dichiarato: “I miei anni in prigione non mi hanno cambiato, ma capisco bene il mio nemico. La prigione non ci ha mai fermato. Ho chiamato mio figlio Osama, che era il nome di un mio amico che è stato ucciso. Un altro bambino si chiama Mohammed e il terzo Daoud, come mio fratello”.

La resistenza viene effettivamente trasmessa da una generazione all’altra.

Shtayyeh, l’uomo di Hamas arrestato a Nablus, era vicino a Ibrahim Nabulsi, un membro di spicco dell’ala armata di Fatah, le Brigate dei Martiri di al-Aqsa, ucciso dalle forze israeliane ad agosto.

Nabulsi, che era ancora poco più che adolescente, era figlio di un alto funzionario dei servizi segreti dell’Autorità Palestinese.

Il padre di Nabulsi, l’ufficiale dei servizi segreti, ha dichiarato: “Ibrahim dava la caccia a loro [i soldati israeliani], non il contrario. Ogni volta che sentiva parlare di un’incursione dell’esercito israeliano, era il primo a uscire e ad affrontarli. Questo era il suo destino. Lodiamo Dio”.

Il figlio diciottenne ha lasciato scritto che voleva che il suo corpo fosse coperto dalla bandiera palestinese, piuttosto che da quella della sua fazione.

Barghouti ha detto: “Questa è di per sé un’indicazione molto importante di una nuova coscienza che sta crescendo tra i palestinesi più giovani”.

Lubna al-Amouri ha trasformato la sua casa in un santuario per la morte del figlio Jamil, un giovane comandante della Jihad islamica nel campo, che un anno fa è rimasto intrappolato in un’imboscata mentre si recava al matrimonio di un amico.

Quando ha cercato di fuggire è stato colpito alle spalle. Due agenti di sicurezza palestinesi sono stati uccisi nella sparatoria. La donna mescola l’orgoglio per il figlio, che è stato acclamato come un eroe locale, con il dolore di una madre.

All’interno del campo, ci rispettiamo l’un l’altro, anche tra partiti diversi… La resistenza resterà. Qui si vive in libertà. È la sensazione che tutti in Palestina vogliono”. – Comandante della Jihad islamica, Jenin

“A scuola, Jamil desiderava far parte della resistenza, ma io non glielo permettevo. Gli ho comprato una macchina e l’ho fatto lavorare. Volevo che diventasse un tassista, ma lui ha venduto l’auto per comprare una pistola e ha iniziato da solo, senza un gruppo alle spalle. Prima di morire non aveva fatto la jihad per sei mesi”, ha raccontato la donna.

Le lacrime scorrono negli occhi di Amouri mentre parla.

“Era un bravo ragazzo. Dava i soldi o il cibo che aveva alle famiglie più povere. Era arrabbiato per gli eventi di Gerusalemme, per l’assalto ad al-Aqsa. Vedeva quello che succedeva in Cisgiordania e non riusciva a non farsi coinvolgere.

“Non ci riposiamo mai nel campo. Ci guardiamo sempre le spalle a vicenda. Nessuno nel campo pensa al futuro. Ho altri due figli e hanno visto cosa è successo al loro fratello, ho paura per loro. Quando sento degli spari, tutti escono”, dice Amouri.

Chiedo a Zubaidi se pensa che vedrà la fine dell’occupazione nel corso della sua vita.

“Sì”, risponde senza esitazione.

“L’occupazione sta diminuendo. Anno dopo anno stanno fallendo. Noi siamo combattenti giusti. Stanno cercando di cambiare il territorio perché hanno capito che abbiamo i diritti su questa terra e che la possediamo”.

Zubaidi ha indicato gli edifici del campo di Jenin dipinti di giallo. Sono stati ricostruiti dalle rovine della battaglia di Jenin.

Zubaidi ha indicato gli edifici del campo di Jenin dipinti di giallo. Sono stati ricostruiti dalle rovine della battaglia di Jenin del 2002, durante la quale le forze israeliane si fecero strada con i bulldozer attraverso il campo. Negli scontri furono uccisi tra i 52 e i 54 palestinesi e 23 soldati israeliani.

Lubna al-Amouri

Lubna al-Amouri (L) e suo marito Mahmoud accanto a una foto del loro figlio, Jamil al-Amouri (MEE)

Mentre parliamo, ci raggiunge un uomo di nome Mohamed che si descrive come un sopravvissuto alla battaglia.

Mohamed era un ragazzo e quel giorno era a casa con la madre e il padre. Sua madre stava preparando il pane per i combattenti che si trovavano nelle strade fuori, ha ricordato. Ricorda un’esplosione e poi una “nebbia” nella stanza. Sua madre era accasciata sul pane, sanguinante. Ha ripreso conoscenza e ha perso conoscenza.

Mohamed ha detto: “Mi sono addormentato accanto a lei. Abbiamo chiamato l’ambulanza, ma gli israeliani hanno impedito che arrivasse. Al mattino mi sono svegliato e ho trovato mio padre che metteva un velo su mia madre. Mi ha detto: ‘Lei sta dormendo e ora tu sei con me'”.

Mohammed ha detto di aver chiamato sua figlia Maryam in onore di sua madre.

Il campo di Jenin è libero sia dall’AP, che non osa entrare, sia dall’occupazione israeliana. Non ci sono insediamenti intorno a Jenin, quindi tutte le fazioni armate palestinesi sono la legge.

Abu Ayman, uno pseudonimo, è il comandante del Jihad islamico nel campo.

Ha dichiarato: “Tutte le fazioni a Jenin sono uguali. Nessuno di noi accetta quello che sta facendo Abbas, ma difficilmente accetteremo un uomo come Sheikh. Non riconosciamo le elezioni, né il parlamento.

“Noi siamo uniti. Se abbiamo un problema, non chiediamo all’Autorità palestinese di venire ad aiutarci. Abbiamo tutto ciò che ci serve, anche il denaro.

“All’interno del campo, ci rispettiamo a vicenda, anche con partiti diversi. La gente non può vivere così [sotto l’occupazione] per sempre. La resistenza resterà. Qui viviamo in libertà. È la sensazione che tutti in Palestina vogliono”.

Ma il campo di Jenin paga un prezzo alto per la sua relativa libertà. Ogni mese ci sono incursioni sanguinose. Pochi giorni dopo il nostro incontro, Abu Ayman è sfuggito per un pelo a un’imboscata delle forze di sicurezza israeliane in una piccola foresta vicino al campo.

“Ora sono sulla lista dei più ricercati da Israele”, ha detto.

Zubaidi ha detto: “Credere nella nostra dignità è come credere in Dio. Di cosa ho bisogno nella vita? Voglio che mio figlio si senta al sicuro. Cosa vi aspettate da questa gente? Stiamo affrontando l’oppressione e vogliono che stiamo tranquilli nelle nostre case. Cosa vi aspettate?”.