CHIAMATELO FASCISMO. Alla stessa ora, tra la stessa folla del capodanno. Io dopo aver fatto compagnia alla mia anziana mamma, lui in vacanza con la famiglia. La differenza è che Venezia è la mia città e non potevo certo immaginare che, passeggiando sotto casa anche a Venezia, si potesse ripetere l’ennesima spedizione squadrista fin troppo sottovalutata da quando è stato sdoganato il fascismo per la diretta responsabilità di alcuni nostri governanti.Voglio cominciare io ad ev itare ogni sottovalutazione e chiamerò sempre per nome ogni espressione fascista che nasce dall’odio verso l’altro e si alimenta del razzismo e del veleno contro i migranti, diventato legge dello stato e ancora non abolito. Farò il possibile perché la mia città continui a vantarsi di essere antifascista, contestando tutte le minimizzazioni, a cominciare da quelle di queste ore, perché trovo insufficiente fare dichiarazioni sdegnate: stonano i distinguo e definire gesto violento un’aggressione squadrista diventa complicità. Al mio sindaco dico che è troppo poco definire “mascalzoni” dei “criminali ideologici (Paolo Beruzzi, La Repubblica) “episodi di richiami fascisti” una aggressione nazifascista. Come italiano chiedo al governo, come veneziano al sindaco e come cristiano alla mia coscienza di prete e alla mia Chiesa: come è stato possibile arrivare a toccare questo fondo di fogna nera come il ventennio? Di chi è la responsabilità per le coscienze di questi concittadini?