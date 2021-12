Cinque canzoni natalizie arabe da ascoltare durante le feste

Articolo pubblicato originariamente su Middle East Eye e tradotto in italiano da Grazia Parolari per Invicta Palestina

La cantante libanese Fairuz si esibisce all’Emirates Palace Theatre di Abu Dhabi nel 2006 (Reuters)

I jingle natalizi sono una parte essenziale delle festività natalizie per chiunque sia cresciuto nel mondo occidentale, con un intero catalogo di classici che vanno da “It’s Beginning To Look a Lot Like Christmas” di Bing Crosby a “All I Want For Christmas Is You” di Mariah Carey.

Queste canzoni sono così diffusamente suonate nei centri commerciali e nei negozi che diventano parte del rumore di fondo durante le festività natalizie.

Come luogo di nascita del cristianesimo e sede di consistenti comunità di cristiani, queste canzoni sono popolari anche in Medio Oriente.

Nel mondo arabo in particolare, le canzoni occidentali hanno ispirato una serie di interpretazioni locali, che hanno preso vita propria. Questo in aggiunta a una serie di classici originali di artisti arabi dedicati alle feste.

Di seguito Middle East Eye offre la sua selezione di cinque brani dal mondo arabo:

1. Laylet Eid di Fairuz

“Laylet Eid” significa la notte di Natale, e le orecchie occidentali più attente coglieranno la familiarità della melodia.

La canzone di Fairuz è una versione araba del classico “Jingle Bells”, composto per la prima volta dall’americano James Lord Pierpont a metà del XIX secolo.

Il testo della canzone è stato scritto dai fratelli Rahbani, Assi e Mansour. Il primo è stato il marito della cantante fino alla sua morte nel 1986.

In linea con il tema festivo, la canzone parla delle tradizioni natalizie, come riunioni di famiglia, alberi di Natale e regali, e c’è anche un cenno al “jiingling bells” dell’originale inglese.

Fairuz, considerata uno delle più grandi interpreti del mondo arabo, è una cristiana ortodossa orientale.

2. Ahla bi Yassouh di Carole Samaha

La canzone “Ahla bi Yassouh” (Hello Jesus) della cantante libanese Carole Samaha è un canto contemporaneo di Natale popolare in tutta la regione.

Uscito nel 2018, la canzone parla dell’atmosfera festosa delle festività natalizie e delle sensazioni di calore che provoca.

Samaha, cristiana maronita, ha vinto il premio per la migliore esordiente donna all’Arab Music Award 2004 e si esibisce da allora.

3. Sawt el-Eid di Fairuz

Un’altra canzone di Fairuz, “Sawt el-Eid” (Il suono del Natale) sarà ugualmente riconoscibile a coloro che hanno familiarità con il catalogo delle canzoni natalizie occidentali.

La canzone è una versione araba del classico “Silent Night”, originariamente composta in tedesco dal prete austriaco Joseph Mohr, ed è stata resa popolare tra il pubblico occidentale prima da una versione di Bing Crosby e poi da una successiva di Frank Sinatra.

I testi di Fairuz conservano il forte simbolismo religioso dell’originale di Mohr, che celebra la nascita di Gesù e la salvezza che la sua vita porterà all’umanità.

4. Jras el Eid di Salwa Katrib

Salwa Katrib, cantante e attrice libanese della città di Tripoli, è famosa per la sua canzone “Jras el Eid” o Christmas Bells.

Come Laylat Eid di Fairuz, la canzone segue la stessa melodia di “Jingle Bells” e contiene immagini associate alle festività natalizie.

Nonostante sia stata pubblicata nel 1994, la canzone rimane un appuntamento popolare durante il Natale in Medio Oriente.

5. Sahrit Eid di Majida el Roumi

La cantante libanese Majida el Roumi ha pubblicato la sua canzone “Christmas Evening” nel 2013, come parte del suo album di festa “Nour men Nour” (Light from light).

Come molte altre melodie festive della regione, la canzone parla di celebrare lo spirito natalizio con la famiglia e gli amici, così come le tradizioni, come i regali.

L’album contiene 12 canzoni e canti natalizi, tra cui uno intitolato “Bethlehem”.