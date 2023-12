Cinque cose da sapere sulla terribile situazione nel sud di Gaza

Articolo pubblicato originariamente su MSF e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Dopo lo scoppio della guerra all’inizio di ottobre tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza, in Palestina, le forze israeliane hanno ripetutamente spinto la popolazione a spostarsi dal nord di Gaza verso il sud. Oggi, la situazione umanitaria nel sud di Gaza è disastrosa e insicura. Intensi bombardamenti e combattimenti hanno sradicato oltre 1,8 milioni di persone – circa l’80% della popolazione totale della Striscia. Circa un milione di persone è stato spinto a trasferirsi nel sud, dove le condizioni di vita erano già sovraffollate e disperate anche prima dell’attuale conflitto.

Mentre la tregua tra Israele e Hamas a Gaza si protrae per il settimo giorno, ecco cinque cose da sapere sulla situazione attuale nel sud di Gaza, dove operano le équipe di Medici senza frontiere (MSF).

Le persone vivono senza l’essenziale

Le nostre équipe riferiscono di aver visto persone in coda per ottenere cibo, acqua e gas da cucina, mentre i bisogni rimangono scoperti per centinaia di migliaia di palestinesi. Nonostante l’ingresso di diversi camion di aiuti a Gaza, i bisogni rimangono enormemente insoddisfatti. Si tratta di materassi, vestiti caldi per l’inverno, coperte e altri articoli.

Con l’interruzione dell’energia elettrica nella Striscia di Gaza da parte delle forze israeliane e l’esaurimento delle riserve di carburante, tutti i servizi essenziali, come quelli sanitari, l’acqua e i servizi igienici, e le comunicazioni, sono stati costretti a chiudere uno dopo l’altro. L’assedio totale imposto dal governo israeliano ha privato la totalità della popolazione di Gaza di forniture essenziali come cibo, acqua, riparo e cure mediche.

Le poche strutture mediche funzionanti sono sovraccariche.

Nel sud di Gaza, solo otto strutture sanitarie su undici sono attualmente funzionanti (UN OCHA, 26 novembre). Attualmente stanno ricevendo molte più persone di quante ne ricevano normalmente, sapendo che c’è un’enorme mancanza di materiale, risorse, acqua ed energia. Anche la mancanza di spazio è un problema, perché come il nord, gli ospedali del sud sono diventati un rifugio per migliaia di sfollati.

“L’intero sistema sanitario qui a Gaza non ha la capacità di far fronte alla situazione attuale”, afferma Marie-Aure Perreaut, coordinatrice delle emergenze di MSF a Gaza. “Gli ospedali sono completamente sopraffatti dall’afflusso di feriti che hanno ricevuto nelle ultime settimane”.

Nella clinica Martyrs di Khan Younis, dove le nostre équipe stanno lavorando, il numero di consultazioni giornaliere è aumentato da circa 250 a circa 1.000.

In altri ospedali visitati dai nostri team i letti sono esauriti e i pazienti giacciono nei corridoi in attesa di ricevere le cure.

L’altissima densità di popolazione sta avendo – e avrà – conseguenze sulla salute

La Striscia di Gaza è una delle aree più densamente popolate al mondo. Poco più di 2 milioni di persone risiedono nella Striscia, in un’area di 365 km2 – equivalente a circa la metà delle dimensioni di New York City. Lo spostamento forzato di quasi tutta la popolazione di Gaza in uno spazio più piccolo e delimitato nel sud, ha spinto la densità ancora più in alto. Un milione di persone sono stipate in un’area relativamente piccola, non possono muoversi e dipendono interamente dagli aiuti umanitari. Le terribili condizioni di vita mettono a rischio la salute delle persone.

“Vediamo un numero crescente di bambini e donne con ferite domestiche, per lo più dovute a ustioni e altre condizioni”, dice Marie-Aure. “Queste lesioni illustrano chiaramente le condizioni di vita estremamente precarie e il sovraffollamento dei rifugi e dei campi”.

Una densità di popolazione così elevata come quella attuale nel sud del Paese rappresenta un rischio in termini di malattie trasmissibili. Le persone che vivono in spazi affollati, con la mancanza di acqua e di servizi igienici e senza un sistema di prevenzione e sorveglianza, sono la ricetta del disastro per malattie come il colera e il morbillo.

“Oggi abbiamo ricevuto un caso che è legato a complicazioni di malattie croniche, infezioni, virus e batteri che molte persone hanno, a causa delle condizioni di vita sovraffollate in rifugi come centri e scuole”, dice Jameel Awad Allah, infermiere di MSF presso la clinica Martyrs.

C’è un bisogno enorme di cure per le ferite di guerra e per la salute mentale.

Nella clinica dei Martiri, le nostre équipe forniscono consulenze ambulatoriali a bambini e adulti, oltre a medicazioni di ferite, soprattutto da esplosioni e ferite infette. Le nostre équipe si occupano anche del triage e del trasferimento dei casi di trauma all’ospedale Nasser.

Gli ospedali ancora operativi sono stracolmi di pazienti feriti di guerra.

“La maggior parte dei casi che riceviamo qui sono dovuti alla guerra, a schegge o fratture”, dice Awad Allah della Clinica dei Martiri. “Abbiamo anche casi di ustioni”.

Oltre alla necessità di cure chirurgiche, ustioni e ferite dovute ai bombardamenti e ai bombardamenti, le nostre équipe osservano i bisogni sanitari di base, come la maternità, la medicina generale e soprattutto la salute mentale. A Khan Younis offriamo sessioni di salute mentale per bambini e donne.

“Stiamo fornendo supporto per la salute mentale a tutte le persone che si trovano qui, soprattutto agli sfollati”, dice Marwa Abu Al Nour, psicologa di MSF. “Le cose più comuni che vedo tra i bambini sono incubi, pipì a letto, ansia e paura. Cerchiamo il più possibile di dare loro sostegno attraverso attività ricreative”.

Le équipe di MSF intervengono nel sud di Gaza

Oggi MSF lavora in due ospedali nel sud di Gaza – gli ospedali Nasser e Al-Aqsa – e in due cliniche a Khan Younis, le cliniche Martyrs e Beni Suhaila.

Nell’ospedale Nasser forniamo cure d’emergenza e trattamenti chirurgici, anche a pazienti con lesioni traumatiche e gravi ustioni. Sosteniamo anche il Dipartimento di Emergenza e l’Unità di Terapia Intensiva.

Nell’ospedale di Al Aqsa, nell’Area Media, abbiamo avviato attività di sostegno al personale dell’ospedale. Ci occupiamo della medicazione delle ferite e delle consulenze ambulatoriali per i pazienti con lesioni da esplosione e ustioni.

Nella clinica dei Martiri, forniamo consulenze ambulatoriali e di salute mentale e offriamo assistenza sanitaria di base, come la medicazione delle ferite, nella clinica di Beni Suhaila.