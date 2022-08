Cisgiordania, la prima donna palestinese alla guida di un trattore

Articolo pubblicato originariamente su Al_monitor e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Di Mervat Ouf

Ettihad Ayyad, una donna palestinese che possiede terreni agricoli a Gerico, è diventata di recente la prima donna palestinese a ottenere la patente di guida per trattori.

Una volta che Ettihad Ayyad, 50 anni, ha raccolto il raccolto su un terreno agricolo che ha affittato a Gerico, in Cisgiordania, ha messo tutte le verdure in un piccolo carrello attaccato al suo trattore e si è recata al mercato ortofrutticolo localmente noto come Hisba.

Mentre guidava il suo trattore, la polizia stradale l’ha fermata e le ha chiesto la patente di guida. Ma lei non ne aveva una. Aveva imparato e si era esercitata a guidare il trattore mentre lavorava con il marito all’aratura del loro campo, la cui superficie è di circa 25 dunam.

Subito dopo essere stata fermata dalla polizia, Ettihad ha deciso di ottenere una patente per trattori e si è iscritta a una scuola di guida.

All’inizio di luglio, il Ministero dei Trasporti palestinese le ha comunicato che era diventata la prima donna palestinese a ottenere una patente per trattori nei territori palestinesi.

Intervenendo a una riunione del ministero a Gerico il 6 luglio, il ministro dell’Agricoltura Riad al-Atari ha elogiato gli sforzi di Ettihad e l’ha onorata come “agricoltore pioniere”, lodando al contempo l’ingresso delle donne palestinesi in tutti gli aspetti della vita lavorativa.

Parlando con Al-Monitor, la donna ha dichiarato: “La maggior parte delle persone mi ha incoraggiato a fare questo passo. Ero davvero entusiasta di superare molte difficoltà; la più importante è stata la formazione per guidare un nuovo modello di trattore, dato che prima ne guidavo uno vecchio”.

Qualche anno fa, suo marito ha lasciato l’agricoltura per cercare un altro lavoro per sbarcare il lunario. Ma Ettihad ha deciso di continuare a lavorare da sola nei campi e si è assunta tutti i compiti legati al duro lavoro agricolo.

Ha piantato il suo campo con malva di juta, cetrioli, pomodori e altri ortaggi, ha spruzzato le colture con i pesticidi e ha prodotto prodotti agricoli e caseari. “Amo l’agricoltura. Prima di andare a scuola aiutavamo mio padre nei campi. Poi ho sposato un contadino e ho continuato a lavorare nell’agricoltura”, ha detto.

Ettihad, che si è sposata in giovane età, è cresciuta in una famiglia numerosa dove, a causa della situazione finanziaria, l’istruzione dei ragazzi aveva la priorità su quella delle ragazze. “Ho frequentato le scuole superiori ma non ho potuto proseguire gli studi universitari. Per questo ho voluto che i miei sei figli imparassero quanto volevano. La maggior parte di loro è laureata”.

Oltre alla sua azienda agricola, ha creato una piccola fabbrica di yogurt che impiega otto lavoratori. “Lavoriamo all’interno di una piccola roulotte. Produciamo yogurt con erbe selvatiche e selezioniamo le verdure in base alle richieste dei clienti”.

Quando Shaden, la nuora di Ettihad, ha visto la suocera guidare un trattore per la prima volta, è rimasta molto colpita dal suo passo coraggioso. Era la prima volta che vedeva una donna guidare un trattore dentro e fuori la fattoria.

“Da oltre 30 anni mia suocera lavora nel settore agricolo. Ha grandi ambizioni e non si arrende alle difficoltà. È affascinante”, ha detto Shaden ad Al-Monitor.

E ha aggiunto: “Siamo orgogliosi che mia suocera sia una donna pioniera e ambiziosa che si prende cura del suo lavoro. È anche una moglie e una madre generosa che desidera mandare i suoi figli all’università”.

Anche Hani Ayyad, marito di Ettihad, è molto orgoglioso della moglie, soprattutto quando vede le persone che la salutano mentre lavora su un trattore nei terreni agricoli. “Mia moglie è andata da un medico ortopedico qualche giorno fa ed è rimasta sorpresa dal fatto che si sia congratulato con lei per aver ottenuto la licenza. L’ha saputo dai media”, ha detto ad Al-Monitor.

Hani ha detto che le donne possono assumersi molti dei compiti legati al lavoro agricolo e ha citato come esempio sua madre che lavorava in una fattoria nel villaggio di al-Auja, nel governatorato di Gerico, dove era solita imballare e raccogliere grandi quantità di verdure. “Penso che le donne siano migliori degli uomini in agricoltura perché sono più pazienti”.

Come tutti gli altri agricoltori di Gerico, Ettihad subisce i ripetuti attacchi israeliani, tra cui la confisca delle loro attrezzature e macchinari agricoli, il sabotaggio deliberato dei loro terreni agricoli e lo sradicamento delle piantine di palma e di agrumi.

Ettihad ha dichiarato: “L’occupazione (Israele) sta sradicando palme e altre varietà di alberi, e il nostro vicino ha perso tutto ciò che possiede dopo che la sua terra è stata sradicata. I soldati hanno portato via le piantine di palma che aveva piantato sul suo terreno, in modo che non potesse ripiantarle”.